Kayboldum Bulamıyorum Aman aman anne, duyamıyorum. *** Çok yabancı tanımıyorum Çok doldum artık Susamıyorum *** Çok deliydi yok geçmez sözüm Pek bir aksi benim iki gözüm "Ben ettim anne affeder" deme Kin tuttu kalbi, bir müsaade *** Haja te min tû ne Xerî bim ji te Haja te min tûne Çavêd min rêyate Haja te min tû ne Eqlê min ma cemte Haja te min tû ne Ma nayim bîrate *** Çok deliydi yok geçmez sözüm Pek bir aksi benim iki gözüm "Ben ettim anne affeder" deme Kin tuttu kalbi, bir müsaade *** Haja te min tû ne Xerî bim ji te Haja te min tûne Çavêd min rêyate Haja te min tû ne Eqlê min ma cemte Haja te min tû ne Ma nayim bîrate *** Haja te min tû ne Eqlê min ma cemte Haja te min tû ne Ma nayim bîrate