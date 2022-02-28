Haja Te Min Tüne Şarkı Sözleri
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Ece Mumay
Haja Te Min Tüne
Tüm Şarkıları
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Kayboldum
Bulamıyorum
Aman aman anne, duyamıyorum.
***
Çok yabancı tanımıyorum
Çok doldum artık
Susamıyorum
***
Çok deliydi yok geçmez sözüm
Pek bir aksi benim iki gözüm
"Ben ettim anne affeder" deme
Kin tuttu kalbi, bir müsaade
***
Haja te min tû ne
Xerî bim ji te
Haja te min tûne
Çavêd min rêyate
Haja te min tû ne
Eqlê min ma cemte
Haja te min tû ne
Ma nayim bîrate
***
Çok deliydi yok geçmez sözüm
Pek bir aksi benim iki gözüm
"Ben ettim anne affeder" deme
Kin tuttu kalbi, bir müsaade
***
Haja te min tû ne
Xerî bim ji te
Haja te min tûne
Çavêd min rêyate
Haja te min tû ne
Eqlê min ma cemte
Haja te min tû ne
Ma nayim bîrate
***
Haja te min tû ne
Eqlê min ma cemte
Haja te min tû ne
Ma nayim bîrate