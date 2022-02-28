"Dokunma bana" dedi, "Sakın ola", sormadım
Sebebi neydi, neden öyle davrandın?
Dönmedin gurura, taş misali gelmedin
Sevgilim, sevilmedim, yok
***
Dakikalarıma es de, sözlerime de beste
Olamadın, kaldı bunlar hep heveste
Dolanıyordum sana begonviller gibi
Doldu kapasite
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Dakikalarıma es de, sözlerime de beste
Olamadın, kaldı bunlar hep heveste
Dolanıyordum sana begonviller gibi
Doldu kapasite
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri
***
Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı
Gelmem geri, geri, geri, geri, geri
Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce
Ben oldum (peri, peri, peri, peri)