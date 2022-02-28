"Dokunma bana" dedi, "Sakın ola", sormadım Sebebi neydi, neden öyle davrandın? Dönmedin gurura, taş misali gelmedin Sevgilim, sevilmedim, yok *** Dakikalarıma es de, sözlerime de beste Olamadın, kaldı bunlar hep heveste Dolanıyordum sana begonviller gibi Doldu kapasite *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Dakikalarıma es de, sözlerime de beste Olamadın, kaldı bunlar hep heveste Dolanıyordum sana begonviller gibi Doldu kapasite *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum (peri, peri, peri, peri)