Işkatlefi dert barra hattaytu Letifteh derd delel boş bıtıltu İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene *** Arama sorma hiç nefes tüketme Bileme beni germe, hiç üstüme gelme Bir kahve istedik elinden Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade? *** Yemin olsun, sevemem dönemem geriye Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme *** Işkatlefi dert barra hattaytu Letifteh derd delel boş bıtıltu İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene *** Arama sorma hiç nefes tüketme Bileme beni germe, hiç üstüme gelme Bir kahve istedik elinden Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade? *** Yemin olsun, sevemem dönemem geriye Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme