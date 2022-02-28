Sade Kahve Şarkı Sözleri
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Işkatlefi dert barra hattaytu
Letifteh derd delel boş bıtıltu
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
***
Arama sorma hiç nefes tüketme
Bileme beni germe, hiç üstüme gelme
Bir kahve istedik elinden
Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade?
***
Yemin olsun, sevemem dönemem geriye
Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
***
Işkatlefi dert barra hattaytu
Letifteh derd delel boş bıtıltu
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
***
Arama sorma hiç nefes tüketme
Bileme beni germe, hiç üstüme gelme
Bir kahve istedik elinden
Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade?
***
Yemin olsun, sevemem dönemem geriye
Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
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