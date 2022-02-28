Bakınca içim gittiğinden Göremeyince özlediğimden Her gün yolunu beklediğimden, haberin yok *** O gözlerinin yeşilinden Geçemiyorum sevginden Ölüyorum sensizlikten Haberin yok, haberin yok *** O gözlerinin yeşilinden Geçemiyorum sevginden Ölüyorum sensizlikten Haberin yok, haberin yok *** Vazgeç gönül Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok *** Vazgeç gönül Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok ** Bakınca içim gittiğinden Göremeyince özlediğimden Her gün yolunu beklediğimden haberin yok *** O gözlerinin yeşilinden Geçemiyorum sevginden Ölüyorum sensizlikten Haberin yok, haberin yok *** O gözlerinin yeşilinden Geçemiyorum sevginden Ölüyorum sensizlikten Haberin yok, haberin yok *** Vazgeç gönül Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok *** Vazgeç gönül Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok