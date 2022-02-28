Vazgeç Gönül Şarkı Sözleri
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Bakınca içim gittiğinden
Göremeyince özlediğimden
Her gün yolunu beklediğimden, haberin yok
***
O gözlerinin yeşilinden
Geçemiyorum sevginden
Ölüyorum sensizlikten
Haberin yok, haberin yok
***
O gözlerinin yeşilinden
Geçemiyorum sevginden
Ölüyorum sensizlikten
Haberin yok, haberin yok
***
Vazgeç gönül
Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok
Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok
***
Vazgeç gönül
Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok
Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok
**
Bakınca içim gittiğinden
Göremeyince özlediğimden
Her gün yolunu beklediğimden haberin yok
***
O gözlerinin yeşilinden
Geçemiyorum sevginden
Ölüyorum sensizlikten
Haberin yok, haberin yok
***
O gözlerinin yeşilinden
Geçemiyorum sevginden
Ölüyorum sensizlikten
Haberin yok, haberin yok
***
Vazgeç gönül
Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok
Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok
***
Vazgeç gönül
Ağlasan da, gözünün yaşını, silen yok
Bu yüreğin ortasında, kanayan yarayı, saran yok