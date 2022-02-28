Ece Seçkin

Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman *** Verecek hesabın var biliyorsun bana Kaçacak delik ara kendine, bir müddet kal orda Sorsam, yüzün var mı söylediğin bunca yalanlardan sonra? Sabrım dayanır mı ki bilemem, yüzüne bakmaya *** İçimde kalmasın söyleyeyim de Bence utanmalısın yaptıklarından Karşına öyle biri çıksın Bak neler çektim, oyunlarından *** Aman aman, benden uzak dur da Aman aman, başka bir şey istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, kendini hiç yorma Aman aman, sevme beni istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, aman aman Verecek hesabın var biliyorsun bana Kaçacak delik ara kendine, bir müddet kal orda Sorsam, yüzün var mı söylediğin bunca yalanlardan sonra? Sabrım dayanır mı ki bilemem, yüzüne bakmaya *** İçimde kalmasın söyleyeyim de Bence utanmalısın yaptıklarından Karşına öyle biri çıksın Bak neler çektim, oyunlarından *** Aman aman, benden uzak dur da Aman aman, başka bir şey istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, kendini hiç yorma Aman aman, sevme beni istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, aman aman, aman aman

Kaç kere demeli bir insana Biraz açık ol anlaşılmıyor Hep bir şüphe bir soru kafamda Beni sevmiyor yok yok seviyor *** Kaç kere demeli bir insana Biraz açık ol anlaşılmıyor Hep bir şüphe bir soru kafamda Beni sevmiyor yok yok seviyor *** Bir bilsen neler hissettiğini kullanma Sana olan ilgimi öyle bir Havaya girdin ki keyfin yerinde mi *** Hoşuna mı gidiyor beni deli ediyor Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor *** Hoşuna mı gidiyor beni sinir ediyor Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor *** Kaç kere demeli bir insana Biraz açık ol anlaşılmıyor Hep bir şüphe bir soru kafamda Beni sevmiyor yok yok seviyor *** Bir bilsen neler hissettiğini kullanma Sana olan ilgimi öyle bir Havaya girdin ki keyfin yerinde mi *** Hoşuna mı gidiyor beni deli ediyor Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor *** Hoşuna mı gidiyor beni sinir ediyor Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor *** Hoşuna mı gidiyor beni deli ediyor Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor *** Hoşuna mı gidiyor beni sinir ediyor Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor