Aman Aman Şarkı Sözleri
Ece Seçkin Aman Aman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ece Seçkin Aman Aman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aman Aman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
***
Verecek hesabın var biliyorsun bana
Kaçacak delik ara kendine, bir müddet kal orda
Sorsam, yüzün var mı söylediğin bunca yalanlardan sonra?
Sabrım dayanır mı ki bilemem, yüzüne bakmaya
***
İçimde kalmasın söyleyeyim de
Bence utanmalısın yaptıklarından
Karşına öyle biri çıksın
Bak neler çektim, oyunlarından
***
Aman aman, benden uzak dur da
Aman aman, başka bir şey istemem
Aman aman, benden uzak ol da
Yokluğunu kendime hiç dert etmem
***
Aman aman, kendini hiç yorma
Aman aman, sevme beni istemem
Aman aman, benden uzak ol da
Yokluğunu kendime hiç dert etmem
***
Aman aman, aman aman
Verecek hesabın var biliyorsun bana
Kaçacak delik ara kendine, bir müddet kal orda
Sorsam, yüzün var mı söylediğin bunca yalanlardan sonra?
Sabrım dayanır mı ki bilemem, yüzüne bakmaya
***
İçimde kalmasın söyleyeyim de
Bence utanmalısın yaptıklarından
Karşına öyle biri çıksın
Bak neler çektim, oyunlarından
***
Aman aman, benden uzak dur da
Aman aman, başka bir şey istemem
Aman aman, benden uzak ol da
Yokluğunu kendime hiç dert etmem
***
Aman aman, kendini hiç yorma
Aman aman, sevme beni istemem
Aman aman, benden uzak ol da
Yokluğunu kendime hiç dert etmem
***
Aman aman, aman aman, aman aman
-
Kaç kere demeli bir insana
Biraz açık ol anlaşılmıyor
Hep bir şüphe bir soru kafamda
Beni sevmiyor yok yok seviyor
***
Kaç kere demeli bir insana
Biraz açık ol anlaşılmıyor
Hep bir şüphe bir soru kafamda
Beni sevmiyor yok yok seviyor
***
Bir bilsen neler hissettiğini kullanma
Sana olan ilgimi öyle bir
Havaya girdin ki keyfin yerinde mi
***
Hoşuna mı gidiyor beni deli ediyor
Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor
***
Hoşuna mı gidiyor beni sinir ediyor
Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor
***
Kaç kere demeli bir insana
Biraz açık ol anlaşılmıyor
Hep bir şüphe bir soru kafamda
Beni sevmiyor yok yok seviyor
***
Bir bilsen neler hissettiğini kullanma
Sana olan ilgimi öyle bir
Havaya girdin ki keyfin yerinde mi
***
Hoşuna mı gidiyor beni deli ediyor
Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor
***
Hoşuna mı gidiyor beni sinir ediyor
Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor
***
Hoşuna mı gidiyor beni deli ediyor
Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor
***
Hoşuna mı gidiyor beni sinir ediyor
Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor
-