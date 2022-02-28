Ece Seçkin

Anlayamazsın Şarkı Sözleri
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Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi ne konuştuğumu
***
Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi ne konuştuğumu
***
Madem seviyorsun
Kime gidiyorsun
Ve bunu biliyorsun
Ki sen her defasında
***
Böyle yapınca
Kendi elinle beni kaybettin
Yok sen yorulma
Onlar sorunca anlat utanma
Neyi mahvettin
***
Madem seviyorsun
Kime gidiyorsun
Ve bunu biliyorsun
Ki sen her defasında
***
Böyle yapınca
Kendi elinle beni kaybettin
Yok sen yorulma
Onlar sorunca anlat utanma
Neyi mahvettin
***
Anlayamazsın
-
Eğer bir gün gidersem bırakamam ikimizi
Kader deyip geçersem avutamam kendimi
Yaşar mıyım bu meçhul hikayeyi
Yazmadım bilemem ki
***
Biter mi bu yük kadınım alışamam yokluğuna
Demir atıp dalarım takılırım anılara
Kalır mıyım bulanık sabahlara
Uyanmadan bilemem ki
***
Anlayamazsın kaçamazsın
Dertten kederden kurtulamazsın
Bittim gururdan bu sevdadan
Ne hale geldim anlayamazsın
***
Anlayamazsın kaçamazsın
Dertten kederden uyuyamazsın
Bittim gururdan bu sevdadan
Ne hale geldim anlayamazsın
***
Eğer bir gün ararsan yaşıyorum düşe kalka
Merak edip sorarsan içim dışım paramparça
Döner misin yeniden bu adama
Sormadan bilemem ki
***
Anlayamazsın kaçamazsın
Dertten kederden kurtulamazsın
Bittim gururdan bu sevdadan
Ne hale geldim anlayamazsın
***
Anlayamazsın kaçamazsın
Dertten kederden uyuyamazsın
Bittim gururdan bu sevdadan
Ne hale geldim anlayamazsın