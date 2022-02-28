Ece Seçkin

Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Anlayamazsın