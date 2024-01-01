Ece Seçkin

Bu Ne Ya Şarkı Sözleri
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Farklıyım sananı herkesten
Çıkamayıp kalanı ben merkezden
Çok sıkıldım, yine ah kaç kezden
Eh deyiverdim ben
***
Zayıf bulup tartaklayandan
Güçlüye yaltaklanandan
Gözü sulu gönlü taklamakandan
Ihh diye soğudum ben
***
Bu dünyada içime ata ata
Bilmem kime patlıycam
Kara kaplı kitaba öfke sata sata
Söyleyemeden mi çatlıycam
***
Hep bana bana off bu ne ya
İkiyüzlülük hep bir riya
Sus diye diye, dert veresiye
Hesap soracam gir sıraya
***
Bu ne ya bu ne ya off bu ne ya
***
İçi ezik dışı kazıklara
Düşene sevinen yazıklara
Hain kinci cambazlıklara
Leyn diye dalarım ben
***
Nakkaş gibi işle sevgiyi
Yaklaş yakala içte sevgiyi
Salıver gitsin kargaların peşine
Bir parça peynire tav olan tilkiyi