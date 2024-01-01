Ece Seçkin

Farklıyım sananı herkesten Çıkamayıp kalanı ben merkezden Çok sıkıldım, yine ah kaç kezden Eh deyiverdim ben *** Zayıf bulup tartaklayandan Güçlüye yaltaklanandan Gözü sulu gönlü taklamakandan Ihh diye soğudum ben *** Bu dünyada içime ata ata Bilmem kime patlıycam Kara kaplı kitaba öfke sata sata Söyleyemeden mi çatlıycam *** Hep bana bana off bu ne ya İkiyüzlülük hep bir riya Sus diye diye, dert veresiye Hesap soracam gir sıraya *** Bu ne ya bu ne ya off bu ne ya *** İçi ezik dışı kazıklara Düşene sevinen yazıklara Hain kinci cambazlıklara Leyn diye dalarım ben *** Nakkaş gibi işle sevgiyi Yaklaş yakala içte sevgiyi Salıver gitsin kargaların peşine Bir parça peynire tav olan tilkiyi