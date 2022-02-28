Ece Seçkin

Sanki olmazsan yaşayamam Koca dünyada Sabrı, bir şekilde veriyor Emin ol bana Allah *** Bir alttan, bir üstten giriyor O da burada, dolanıyor Gidiyor suyumdan ara Yine kafalar sanıyor *** Of, ooof Nasıl sıkıldım senin o dilinden *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Sanki olmazsan yaşayamam Koca dünyada Sabrı, bir şekilde veriyor Emin ol bana Allah *** Bir alttan, bir üstten giriyor O da burada, dolanıyor Gidiyor suyumdan ara Yine kafalar sanıyor *** Of, ooof Nasıl sıkıldım senin o dilinden *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Gelcen mi? *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi?