Ece Seçkin

Sanki olmazsan yaşayamam
Koca dünyada
Sabrı, bir şekilde veriyor
Emin ol bana Allah
***
Bir alttan, bir üstten giriyor
O da burada, dolanıyor
Gidiyor suyumdan ara
Yine kafalar sanıyor
***
Of, ooof
Nasıl sıkıldım senin o dilinden
***
Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de
Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine
Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?"
Gidiyorum cehennemin taa dibine
Gelcen mi?
***
Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de
Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine
Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?"
Gidiyorum cehennemin taa dibine
Gelcen mi?
***
Sanki olmazsan yaşayamam
Koca dünyada
Sabrı, bir şekilde veriyor
Emin ol bana Allah
***
Bir alttan, bir üstten giriyor
O da burada, dolanıyor
Gidiyor suyumdan ara
Yine kafalar sanıyor
***
Of, ooof
Nasıl sıkıldım senin o dilinden
***
Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de
Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine
Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?"
Gidiyorum cehennemin taa dibine
Gelcen mi?
***
Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de
Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine
Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?"
Gidiyorum cehennemin taa dibine
Gelcen mi?
***
Gelcen mi?
***
Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de
Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine
Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?"
Gidiyorum cehennemin taa dibine
Gelcen mi?