DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ece Seçkin
Ece Seçkin

Ece Seçkin

En Çok Dinlenen Ece Seçkin Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adeyyo

Ece Seçkin 03:46
02

Yastık

Ece Seçkin 02:59
03

Vazgeçtim

Ece Seçkin 03:15
04

Hoşuna Mı Gidiyor

Ece Seçkin 03:47
05

Geçmiş Zaman

Ece Seçkin 03:03

...

KAPAT
**
TÜMÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x