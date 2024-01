Ece Seçkin

Senin için yaptığım onca şeyden sonra Hiç mi görmedin beni hiç mi sormadın ona buna Umurunda mıyım bari bir haber yolla Ağırdan mı alalım istiyorsun bence okey uyar bana *** Al seninim al yanına sımsıcak kollarına Gitmeyeceksin gibi sanki dursun dünya Yakını görmedim açık hadi uzakta durma durma Geçen günlere yazık üzülürsün sonra *** Follow Me Follow Me Aşk benle burada Şeker mi şeker tadı var dudaklarımda Follow Me Follow Me Aşk nerede burada Gör bak benle olursan her şey tıkırında