Ece Seçkin

Follow Me Senin için yaptığım onca şeyden sonra Hiç mi görmedin beni hiç mi sormadın ona buna Umurunda mıyım bari bir haber yolla Ağırdan mı alalım istiyorsun bence okey uyar bana *** Al seninim al yanına sımsıcak kollarına Gitmeyeceksin gibi sanki dursun dünya Yakını görmedim açık hadi uzakta durma durma Geçen günlere yazık üzülürsün sonra *** Follow Me Follow Me Aşk benle burada Şeker mi şeker tadı var dudaklarımda Follow Me Follow Me Aşk nerede burada Gör bak benle olursan her şey tıkırında

Aman Aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman *** Verecek hesabın var biliyorsun bana Kaçacak delik ara kendine, bir müddet kal orda Sorsam, yüzün var mı söylediğin bunca yalanlardan sonra? Sabrım dayanır mı ki bilemem, yüzüne bakmaya *** İçimde kalmasın söyleyeyim de Bence utanmalısın yaptıklarından Karşına öyle biri çıksın Bak neler çektim, oyunlarından *** Aman aman, benden uzak dur da Aman aman, başka bir şey istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, kendini hiç yorma Aman aman, sevme beni istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, aman aman Verecek hesabın var biliyorsun bana Kaçacak delik ara kendine, bir müddet kal orda Sorsam, yüzün var mı söylediğin bunca yalanlardan sonra? Sabrım dayanır mı ki bilemem, yüzüne bakmaya *** İçimde kalmasın söyleyeyim de Bence utanmalısın yaptıklarından Karşına öyle biri çıksın Bak neler çektim, oyunlarından *** Aman aman, benden uzak dur da Aman aman, başka bir şey istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, kendini hiç yorma Aman aman, sevme beni istemem Aman aman, benden uzak ol da Yokluğunu kendime hiç dert etmem *** Aman aman, aman aman, aman aman