Geçmiş Zaman Şarkı Sözleri
Ece Seçkin Geçmiş Zaman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ece Seçkin Geçmiş Zaman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geçmiş Zaman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bir beden büyük gelen
Gerçekleri hiç görmeyen
Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen
Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten)
***
Konuşalım mı gel bu durumu?
Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu
Yeniden bana anlattırma hadi
Gelinen nokta yolun sonu
***
İster bu yöne, istersen git enginlere
Yan da gör günden güne gitti diye
***
Aslında ben değil sensin yalnız kalan
O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran
Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an
Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman
***
Bir beden büyük gelen
Gerçekleri hiç görmeyen
Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen
Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten)
***
Konuşalım mı gel bu durumu?
Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu
Yeniden bana anlattırma hadi
Gelinen nokta yolun sonu
***
İster bu yöne, istersen git enginlere
Yan da gör günden güne gitti diye
***
Aslında ben değil sensin yalnız kalan
O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran
Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an
Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman