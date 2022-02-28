Ece Seçkin

Bir beden büyük gelen Gerçekleri hiç görmeyen Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten) *** Konuşalım mı gel bu durumu? Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu Yeniden bana anlattırma hadi Gelinen nokta yolun sonu *** İster bu yöne, istersen git enginlere Yan da gör günden güne gitti diye *** Aslında ben değil sensin yalnız kalan O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman *** Bir beden büyük gelen Gerçekleri hiç görmeyen Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten) *** Konuşalım mı gel bu durumu? Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu Yeniden bana anlattırma hadi Gelinen nokta yolun sonu *** İster bu yöne, istersen git enginlere Yan da gör günden güne gitti diye *** Aslında ben değil sensin yalnız kalan O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman