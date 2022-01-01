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7/24 Dinle Nefesimsin

Nefesimsin Şarkı Sözleri

Ece Seçkin Nefesimsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ece Seçkin Nefesimsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nefesimsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ece Seçkin

Ece Seçkin

Nefesimsin

  • Hoşuna Mı Gidiyor

  • Ah Be Anacığım

  • Albüm Mix

  • Ben Seni Sevdim

  • Beni de Alıp Git

  • Dayanamadım

  • Dur Gitme

  • Gurbet

  • Kıyamadım

  • Nefesimsin

  • Teklif Ediyorum

  • Unutamıyorum

  • Aşkıma Son Şarkım

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