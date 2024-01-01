Ece Seçkin

Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burada *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem b?n boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la