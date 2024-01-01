Söyle Şarkı Sözleri
Ece Seçkin Söyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ece Seçkin Söyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem b?n boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
-
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burada
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem b?n boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
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