Ece Seçkin

Olsun Uzadı günler, uzadı geceler Saymadım, bir saatten sonra Doydum doydum, usandım Kapalı kapılar, denedim, zorladım Açamadım Olsun olsun sana bağladım Ah benim o gözünün içine bakarken Kendimi kaybettiğim sevgilim Unutuluyor mu böyle bitince? Söyle bari ben de bileyim *** Ah benim o gözünün içine bakarken Kendimi kaybettiğim sevgilim Unutuluyor mu böyle bitince? Söyle bari ben de bileyim *** Yandım, seni serin tutar mı gittiğin yerler? Kandım, seni de inandırsın seveceğin eller *** Yandım, seni serin tutar mı gittiğin yerler? Kandım, seni de inandırsın seveceğin eller *** Uzadı günler, uzadı geceler Saymadım, bir saatten sonra Doydum doydum, usandım Kapalı kapılar, denedim, zorladım Açamadım Olsun olsun sana bağladım Ah benim o gözünün içine bakarken Kendimi kaybettiğim sevgilim Unutuluyor mu böyle bitince? Söyle bari ben de bileyim *** Ah benim o gözünün içine bakarken Kendimi kaybettiğim sevgilim Unutuluyor mu böyle bitince? Söyle bari ben de bileyim *** Yandım, seni serin tutar mı gittiğin yerler? Kandım, seni de inandırsın seveceğin eller *** Yandım, seni serin tutar mı gittiğin yerler? Kandım, seni de inandırsın seveceğin eller

Adeyyo Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale