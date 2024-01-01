Ece Seçkin

Noldu heyecanlandın Dizildi laflar gözlerine İnmesin bir yerlerine *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma i·çine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Sağdan soldan yandan Kıvırma lafları döndürme Ben dönmem geriye *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler