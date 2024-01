Ece Seçkin

Aşk yasaksa, gel tutukla. Tutku gördüm, ben ufukta. Öyle sessiz, terbiyesiz. Niyeti bozuk, et bana yazık. *** Bakar mısın, ateş gerek. Şu elimden, tutar mısın? Yasak mısın, duman gibi? Ciğerimden, yakar mısın? *** Şak şak, oynat bu kalbi Aşkla, kaynat bu kalbi Öyle çarptın ki harbi, Şok oldum. Böyle cık cık edilmez, Aklım senden çekilmez, Taktın gittin be yani, Çok oldun. *** Aşk yasaksa, gel tutukla. Tutku gördüm, ben ufukta. Öyle sessiz, terbiyesiz. Niyeti bozuk, et bana yazık. *** Bakar mısın, ateş gerek. Şu elimden, tutar mısın? Yasak mısın, duman gibi? Ciğerimden, yakar mısın? *** Şak şak, oynat bu kalbi Aşkla, kaynat bu kalbi Öyle çarptın ki harbi, Şok oldum. Böyle cık cık edilmez, Aklım senden çekinmez, Taktın gittin be yani, Çok oldun. *** Sen, sağlığa zararlısın, Beni öldürmeye kararlısın. *** Şak şak, oynat bu kalbi Aşkla kaynat bu kalbi Öyle çarptın ki harbi Şok oldum Böyle (cık cık) edilmez, Aklım senden çekilmez, Taktın gittin be yani, Çok oldun.