Ece Seçkin

Aşk yasaksa, gel tutukla.
Tutku gördüm, ben ufukta.
Öyle sessiz, terbiyesiz.
Niyeti bozuk, et bana yazık.
***
Bakar mısın, ateş gerek.
Şu elimden, tutar mısın?
Yasak mısın, duman gibi?
Ciğerimden, yakar mısın?
***
Şak şak, oynat bu kalbi
Aşkla, kaynat bu kalbi
Öyle çarptın ki harbi,
Şok oldum.
Böyle cık cık edilmez,
Aklım senden çekilmez,
Taktın gittin be yani,
Çok oldun.
***
Aşk yasaksa, gel tutukla.
Tutku gördüm, ben ufukta.
Öyle sessiz, terbiyesiz.
Niyeti bozuk, et bana yazık.
***
Bakar mısın, ateş gerek.
Şu elimden, tutar mısın?
Yasak mısın, duman gibi?
Ciğerimden, yakar mısın?
***
Şak şak, oynat bu kalbi
Aşkla, kaynat bu kalbi
Öyle çarptın ki harbi,
Şok oldum.
Böyle cık cık edilmez,
Aklım senden çekinmez,
Taktın gittin be yani,
Çok oldun.
***
Sen, sağlığa zararlısın,
Beni öldürmeye kararlısın.
***
Şak şak, oynat bu kalbi
Aşkla kaynat bu kalbi
Öyle çarptın ki harbi
Şok oldum
Böyle (cık cık) edilmez,
Aklım senden çekilmez,
Taktın gittin be yani,
Çok oldun.