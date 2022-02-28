Ece Seçkin

-
Her gün biraz daha aşkı yitiriyor
Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi
Sabahlara yakın sessiz gelişlerin
Hırsız gibi kararsız kararlı
***
Yatağımdasın kırk yıllık yabancı
Vazgeçti direnişim
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeçti direnişim
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
***
Vazgeçtim yana yana
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeçtim yana yana
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
***
Vazgeç yüreğimden düşlerimden
Yaralıyım bin yerimden
Ben değilim seviştiğin
Affedemem beni affet
Gidiyorum uzaklara sensizliğe
***
Vazgeç yüreğimden düşlerimden
Yaralıyım bin yerimden
Ben değilim seviştiğin
Affedemem beni affet
Gidiyorum uzaklara sensizliğe
***
Kahretsin yapamıyorum
Kaçtıkça sana geri dönüyorum
Kahretsin yapamıyorum
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
***
Vazgeçtim
-
Uzun zamandır çok zamandır
Kanlı bıçaklıyım kendimle
Sorular sordum cevabı yoktu
Savaştım kendi içimle bile
***
Yoruldum artık huzuru beklemekten
Her fırsatta biraz mutluluk dilemekten
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden gömülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden gömülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
***
Bugün değilse doğru zaman ne
Olur muyum o an doğru yerde
İsyan edersem suçum olur mu
Güldüren sahne yok mu kaderde
***
Yoruldum artık huzuru beklemekten
Her fırsatta biraz mutluluk dilemekten
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden dönülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden gömülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden gömülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden gömülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
***
Ateşin yasıyla doğan küller gibi
Gözümün önünden süzülen gemiler gibi
Söylenmeden gömülen sözler gibi
Kalmışım kendime eller gibi
-
Senelerdir fark etmeden mecburiyetler biriktirdim
Kopamadım hiç birinden kimse kırılmasın istedim
Üzerine eklendikçe daha da zor geldi günler
***
Bazen yalan söyledim
Bazen doğruyu seçmedim
Ama konuşunca kendimle aslında ben kötü biri değilim
***
Bazen yalan söyledim
Bazen doğruyu seçmedim
Konuşunca kendimle aslında hiç kötü biri değilim
***
Ben kötü biri değilim
Sadece sessizliği bilirim
Kaç kelime kaldı ki içimde bana ait, iyiye dair
***
Ben kötü biri değilim
Sadece sessizliği bilirim
İnan çok kelime bulurum içimde bana ait, iyiye dair
***
Hep içimden geldiği gibi yaşadığımı söyledim
Aslında çoğu zaman ben içimde neler biriktirdim
Üzerine eklendikçe daha da acıttı tüm dertler
***
Mutlu sansınlar istedim
Bazen üzüntümü gizledim
Konuşunca kendimle aslında ben kötü biri değilim
***
Mutlu sansınlar istedim
Bazen üzüntümü gizledim
Konuşunca kendimle aslında hiç kötü biri değilim
***
Bu benim sıfırı kaçıncı tüketişim
Bilen biliyor ya ben hiç bir zaman mutlu değildim
***
Ben kötü biri değilim
Sadece sessizliği bilirim
Kaç kelime kaldı ki içimde bana ait, iyiye dair
***
Ben kötü biri değilim
Sadece sessizliği bilirim
İnan çok kelime bulurum içimde bana ait, iyiye dair
***
Ben kötü biri değilim
Sadece sessizliği bilirim
Kaç kelime kaldı ki içimde bana ait, iyiye dair
***
Ben kötü biri değilim
Sadece sessizliği bilirim
İnan çok kelime bulurum içimde bana ait, iyiye dair
***
Ben kötü biri değilim
-
Ne sokaklar aynı kaldı ne sen ne de ben
Değiştik ya biz de hem hiç istemeden
Uzasın yıllar ve yollar olsun
Kalbimizden uçsun aşk havaya karışsın
Sonra cama düşen bir damlayla
Kendini bize yeniden hatırlatsın
***
Yorulmuştuk gençtik bir şeyi düşünmezdik
Seviştik ya biz de sonunu düşünmedik
O gün bugündür karşılaşmayı bekledik
Vapurlarda bazen martılar gibi susmadık
Çoğaldık yalnızdık kırıldık bir lokma aşka bel bağladık
***
Ne sokaklar aynı kaldı ne sen ne de ben
Değiştik ya biz de hem hiç istemeden
Uzasın yıllar ve yollar olsun
Kalbimizden uçsun aşk havaya karışsın
Sonra cama düşen bir damlayla
Kendini bize yeniden hatırlatsın
***
Yorulmuştuk gençtik bir şeyi düşünmezdik
Seviştik ya biz de sonunu düşünmedik
O gün bugündür karşılaşmayı bekledik
Vapurlarda bazen martılar gibi susmadık
Çoğaldık yalnızdık kırıldık bir lokma aşka bel bağladık
-
Anlamıyorum niye yoksun?
Elim kolum bağlandı
Sözlerinde derman yok
Gözlerinde o parıltı
***
Ah nerede?
Yine yalnızım, yapayalnız yaban ellerde
***
Dönüp durdum yorgunum
Biraz rengi solgunum
Bitsin artık bu korku
Yavaş yavaş gidiyorum
***
Dur gelme, yeniden olmaz
Düşün biraz, suç sende
Suç sende, yine sende
***
Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun?
Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun?
Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun?
Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun?
***
Bu sefer gelme
Geleceksen de aman bana ne olur haber verme
Bahsetme, mazi mazide kalsın, ısıtıp ısıtıp önüme serme
Dur gelme, yine gelme
***
Anlamıyorum niye yoksun?
Elim kolum bağlandı
Sözlerinde derman yok
Gözlerinde o parıltı
***
Ah nerede?
Yine yalnızım, yapayalnız yaban ellerde
***
Dönüp durdum yorgunum
Biraz rengi solgunum
Bitsin artık bu korku
Yavaş yavaş gidiyorum
***
Dur gelme, yeniden olmaz
Düşün biraz, suç sende
Suç sende, yine sende
***
Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun?
Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun?
Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun?
Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun?
***
Bu sefer gelme
Geleceksen de aman bana ne olur haber verme
Bahsetme, mazi mazide kalsın, ısıtıp ısıtıp önüme serme
Dur gelme, yine gelme
***
Bu sefer gelme
Geleceksen de aman bana ne olur haber verme
Bahsetme, mazi mazide kalsın, ısıtıp ısıtıp önüme serme
Dur gelme, yine gelme
-
Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi
Yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım
***
Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi
Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı
***
Havalar da soğuk gidiyor
Bu aralar üşürsün sen bilirim
Aman dikkat et aklına yazları getir
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankârsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
Hayat gibi
***
Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi
Yokluğunda kendi kendime inandım dayandım
***
Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi
Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı
***
Havalar da soğuk gidiyor
Bu aralar üşürsün sen bilirim
Aman dikkat et aklına yazları getir
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
Hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyâkârsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi
Hayat gibi
Hayat gibi
-
Gönül özlüyor, çok özlüyor
Uykusu da dahil her anında bir seni sayıklıyor
Savaş olmadan, barış olmuyor
Hayırlara vesile olsun da yollar pürüz kaynıyor
***
Keşke her çığlığımın ardından
Bir sen yankılansan
Her sözümün sonunda yalnızca sen kafiyelensen
***
Biz farklı seslerde tınlıyoruz
Farklı gözlerden bakıyoruz
Yalanlarımız bile benzemiyor ama görmeden de hiç yapamıyoruz
Tam ters şeritlerde yürüyoruz
Farklı esprilere gülüyoruz
Tek hayalimiz bile aynı değil ama birbirimizi hep özlüyoruz
***
Gönül özlüyor, çok özlüyor
Uykusu da dahil her anında bir seni sayıklıyor
Savaş olmadan, barış olmuyor
Hayırlara vesile olsun da yollar pürüz kaynıyor
***
Keşke her çığlığımın ardından
Bir sen yankılansan
Her sözümün sonunda yalnızca sen kafiyelensen
***
Biz farklı seslerde tınlıyoruz
Farklı gözlerden bakıyoruz
Yalanlarımız bile benzemiyor ama görmeden de hiç yapamıyoruz
Tam ters şeritlerde yürüyoruz
Farklı esprilere gülüyoruz
Tek hayalimiz bile aynı değil ama birbirimizi hep özlüyoruz
***
Tam ters şeritlerde yürüyoruz
Farklı esprilere gülüyoruz
Tek hayalimiz bile aynı değil ama birbirimizi hep özlüyoruz
Keşke her çığlığımın ardından
Bir sen yankılansan
Her sözümün sonunda yalnızca sen kafiyelensen
-
Uyku nedir bilmeyen ben
Bu aralar dertten midir
Kendimi yataklara atıyorum
***
Ağzımın tadı pek bir bozuk
Herkes havalardandır diyor
Ben esas sebebi çok iyi biliyorum
***
Korkuyorum cesaretim kayıp
Dünya mı zor bünyem mi zayıf
Derdime suları katıp katıp içiyorum
***
Üzülüyorum kayıplarımı sayıp
İçinden aşkları ayıklayıp
Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum
***
Sanki hayata bir buzlu camdan bakıyoruz
Netliği kaybetmişiz dolaylara çok sapmışız
***
Sarf edilen güçle orantılı büyüyormuş içteki aşk
Biz çabalamamış sadece güç birliği yapmışız
Korkuyorum korkuyorum
***
Korkuyorum cesaretim kayıp
Dünya mı zor bünyem mi zayıf
Derdime suları katıp katıp içiyorum
***
Üzülüyorum kayıplarımı sayıp
İçinden aşkları ayıklayıp
Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum
***
Korkuyorum cesaretim kayıp
Dünya mı zor bünyem mi zayıf
Derdime suları katıp katıp içiyorum
***
Üzülüyorum kayıplarımı sayıp
İçinden aşkları ayıklayıp
Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum
***
Korkuyorum cesaretim kayıp
Dünya mı zor bünyem mi zayıf
Derdime suları katıp katıp içiyorum
***
Üzülüyorum kayıplarımı sayıp
İçinden aşkları ayıklayıp
Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum
***
Korkuyorum korkuyorum
-
Yapma bir de sen gelme üstüme hayat
Üzerimde zaten kaderin görünmez elleri var
***
Kaçamıyorum saklanamıyorum
Kalbimi ondan saklayamıyorum
Yargılanıyor sorgulanıyor
Ne yapsam da aklanamıyorum
***
Bu aralar hiç olmadığım kadar üzgün ve kırılganım
Olsun ben yine bir umutla ilelebet dayanırım
***
Hadi ruh halim değiş nereye kadar bu hüsran
Yaşananların ardından kendinle toparlan
Hadi ruh halim durul her insan elbet yorulur
Kader arada sırada kötü de yazar bu işin kanunu budur
***
Yapma bir de sen gelme üstüme hayat
Üzerimde zaten kaderin görünmez elleri var
***
Kaçamıyorum saklanamıyorum
Kalbimi ondan saklayamıyorum
Yargılanıyor sorgulanıyor
***
Bu aralar hiç olmadığım kadar üzgün ve kırılganım
Olsun ben yine bir umutla ilelebet dayanırım
***
Hadi ruh halim değiş nereye kadar bu hüsran
Yaşananların ardından kendinle toparlan
Hadi ruh halim durul her insan elbet yorulur
Kader arada sırada kötü de yazar bu işin kanunu budur
***
Hadi ruh halim değiş nereye kadar bu hüsran
Yaşananların ardından kendinle toparlan
Hadi ruh halim durul her insan elbet yorulur
Kader arada sırada kötü de yazar bu işin kanunu budur
-
Baharlarım aynılaştı ilki sonu kalmadı
Tavırlarım farklılaştı sabrım uykuya daldı
Dünya saçmalaştı garipsememeye başladım
Huzuru kim kaybetmiş ki ben bulmaya çalıştım
***
Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor
Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor
Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor
Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor
***
Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları
Günün en büyük tutarsızları ama en zararsızları
Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları
Günü en büyük tutarsızları ama en zararsızlarıydık
***
Baharlarım aynılaştı ilki sonu kalmadı
Tavırlarım farklılaştı sabrım uykuya daldı
Dünya saçmalaştı garipsememeye başladım
Huzuru kim kaybetmiş ki ben bulmaya çalıştım
***
Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor
Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor
Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor
Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor
***
Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları
Günün en büyük tutarsızları ama en zararsızları
Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları
Günü en büyük tutarsızları ama en zararsızlarıydık
***
Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları
Günün en büyük tutarsızları ama en zararsızları
Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları
Günü en büyük tutarsızları ama en zararsızlarıydık
***
Sen zahmet etme ne gerekiyorsa ben yaparım
Hatta gerekirse sen olurum kendimi aldatırım
-
Yol olur kalpten kalbe
Görülür aşk bazen gözle
Yoksun burda çektin gittin
Gelemem yüzsüz bir yüzle
***
Anılar yaşayacak içimde
Soramam bu sefer suç kimde
Tek bildiğim hissettiğim
Doldurulamaz boşluğun bende
***
Belki bir an eser de gelirsin
Bendeki de bir umut
Dilerim tamama ersin
***
Ben küstüm kırıldım hayata
Bilemem alabilir mi gönlümü?
O bana ne verirse versin
Senden gayrısı getirir sonumu
***
Küstüm kırıldım hayata
Bilemem alabilir mi gönlümü?
O bana ne verirse versin
Senden gayrısı getirir sonumu
***
Söz olur kalbe değer
Söz olur kalbi kırar
Söz olur senden duyunca
Bil ki sonumu getirir
***
Anılar yaşayacak içimde
Soramam bu sefer suç kimde
Tek bildiğim hissettiğim
Doldurulamaz boşluğun bende
***
Belki bir an eser de gelirsin
Bendeki de bir umut
Dilerim tamama ersin
***
Ben küstüm kırıldım hayata
Bilemem alabilir mi gönlümü?
O bana ne verirse versin
Senden gayrısı getirir sonumu
***
Küstüm kırıldım hayata
Bilemem alabilir mi gönlümü?
O bana ne verirse versin
Senden gayrısı getirir sonumu
***
Ben küstüm kırıldım hayata
Bilemem alabilir mi gönlümü?
O bana ne verirse versin
Senden gayrısı getirir sonumu
***
Söz olur kalbe değer
Söz olur kalbi kırar
Söz olur senden duyunca
Bil ki sonumu getirir
-
Yazgım seninle değişecekse
Değiştir sana ait
Geri dönülmez o yollara
İtip mahvetme bizi
***
Gelmenle sevineceksem
Gel hadi sevindir beni
Ama bana yetmeyecektir o kesin
***
Savunmasız anlarında
En zor zamanlarında
Güzel yalanlarından güç aldın
Ve düşünmedin sonrasını
***
Kalbim günahsızdı
Yüklendi tüm suçu öyle yazdı
Yazık olmadı yazık ettin
Sen tarafından bitirildik biz
Kötü bitti hikâyemiz
***
Yazgın elinde yazıldı
Kaderin bir köşesine
Söz geçmez kadere
Sözünden dönme bana yeter
Aşk bekletmeyi çok sever beklerim
Koca ömür benim
***
Yazgım seninle değişecekse
Değiştir sana ait
Geri dönülmez o yollara
İtip mahvetme bizi
***
Gelmenle sevineceksem
Gel hadi sevindir beni
Ama bana yetmeyecektir o kesin
***
Savunmasız anlarında
En zor zamanlarında
Güzel yalanlarından güç aldın
Ve düşünmedin sonrasını
***
Kalbim günahsızdı
Yüklendi tüm suçu öyle yazdı
Yazık olmadı yazık ettin
Sen tarafından bitirildik biz
Kötü bitti hikâyemiz
***
Yazgın elinde yazıldı
Kaderin bir köşesine
Söz geçmez kadere
Sözünden dönme bana yeter
Aşk bekletmeyi çok sever beklerim
Koca ömür benim
-
Aah aah
Aah aah
Aah aah
Aah aah
***
Susma gözlerime bakma
Boğazım düğüm düğüm
Nedenini sorma
***
Yeniden yeniden yeniden
Yüreğimi yakma
Beni ağlatma yalnızım üşüyorum
Neden neden neden
***
Yine aşk geliyor
Bana yine yollar görünüyor
Savurduğum küller
Yüzüme yüzüme vuruyor
***
Yine aşk geliyor
Bana yine yollar görünüyor
Savurduğum küller
Yüzüme yüzüme vuruyor
***
Susma gözlerime bakma
Boğazım düğüm düğüm
Nedenini sorma
***
Yeniden yeniden yeniden
Yüreğimi yakma
Beni ağlatma yalnızım üşüyorum
Neden neden neden
***
Yine aşk geliyor
Bana yine yollar görünüyor
Savurduğum küller
Yüzüme yüzüme vuruyor
***
Yine aşk geliyor
Bana yine yollar görünüyor
Savurduğum küller
Yüzüme yüzüme vuruyor
***
Yine aşk geliyor
Bana yine yollar görünüyor
Savurduğum küller
Yüzüme yüzüme vuruyor
***
Yine aşk geliyor
Bana yine yollar görünüyor
Savurduğum küller
Yüzüme yüzüme vuruyor