Ece Seçkin

Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım Aşkım beni değil bütün şehri yakacaksın *** Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım Yavrum beni değil bütün şehri yakacaksın *** İsterse tutup beni uçurumdan atsınlar (atsınlar) Sen işle bütün günahları bana yazsınlar (yazsınlar) Geçmiyor saatler seni görmesem karşımda (karşımda) Belki biraz deliyim o da aşkından, ooh *** Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım Aşkım beni değil bütün şehri yakacaksın *** Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım Yavrum beni değil bütün şehri yakacaksın *** Sarsacak bak beni Bu halim tam salak serseri Peşinden koşsam alsam seni Onlar boş ,çok sanal, sentetik İstersen parçala başımda taş Zaten geçiyor bir tek nazın bana Ara ne zaman düşerse başın dara Sakın üzülme duysam canım yanar *** Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsa (bir dili olsa) Bir dert yetmez, sana az dedi bin veriyor bak (bin veriyor bak) Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsa (bir dili olsa) Bir dert yetmez, sana az dedi bin veriyor bak, ooh *** Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım Aşkım beni değil bütün şehri yakacaksın *** Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım Yavrum beni değil bütün şehri yakacaksın