Ece Seçkin

Yastık Şarkı Sözleri
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Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Aşkım beni değil bütün şehri yakacaksın
***
Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Yavrum beni değil bütün şehri yakacaksın
***
İsterse tutup beni uçurumdan atsınlar (atsınlar)
Sen işle bütün günahları bana yazsınlar (yazsınlar)
Geçmiyor saatler seni görmesem karşımda (karşımda)
Belki biraz deliyim o da aşkından, ooh
***
Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Aşkım beni değil bütün şehri yakacaksın
***
Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Yavrum beni değil bütün şehri yakacaksın
***
Sarsacak bak beni
Bu halim tam salak serseri
Peşinden koşsam alsam seni
Onlar boş ,çok sanal, sentetik
İstersen parçala başımda taş
Zaten geçiyor bir tek nazın bana
Ara ne zaman düşerse başın dara
Sakın üzülme duysam canım yanar
***
Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsa (bir dili olsa)
Bir dert yetmez, sana az dedi bin veriyor bak (bin veriyor bak)
Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsa (bir dili olsa)
Bir dert yetmez, sana az dedi bin veriyor bak, ooh
***
Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Aşkım beni değil bütün şehri yakacaksın
***
Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Yavrum beni değil bütün şehri yakacaksın