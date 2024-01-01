Ece Seçkin

Zamanım Yok Şarkı Sözleri
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Gel hadi, hadi toparla kendini
Gör hadi, değişir herşey.
Bak geri dönmüyor zaman..
Dönmüyor, inan...
***
Sönmüyor yanan, bendeki aşkın ateşi
Bir anda görmüyor insan,
Zamanla anlıyor insan
Yolundan dön bir an önce
Pişman olmadan...
***
Senden yana bir şansım yok,
Anlat anlat hikayen çok
Hadi biraz senden fayda gelsin.
Benim hiç zamanım yok
***
Benden yana bir kaygım yok
Anlat anlat hikayen çok
Hadi biraz senden fayda gelsin
Benim hiç zamanım yok
-
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
-