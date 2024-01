Ece Seçkin

Gel hadi, hadi toparla kendini Gör hadi, değişir herşey. Bak geri dönmüyor zaman.. Dönmüyor, inan... *** Sönmüyor yanan, bendeki aşkın ateşi Bir anda görmüyor insan, Zamanla anlıyor insan Yolundan dön bir an önce Pişman olmadan... *** Senden yana bir şansım yok, Anlat anlat hikayen çok Hadi biraz senden fayda gelsin. Benim hiç zamanım yok *** Benden yana bir kaygım yok Anlat anlat hikayen çok Hadi biraz senden fayda gelsin Benim hiç zamanım yok

Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale