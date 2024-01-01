Ece Toprak

hep sen mi ağladın? hep sen mi yandın? *** ben de gülemedim yalan dünya da, sen beni gönlünce mutlu mu sandın? ömrümü boş yere çalan dünya... *** ah yalan dünya yalan dünya yalandan yüzüme gülen dünya, ah yalan dünya yalan dünya yalandan yüzüme gülen dünya. *** sen ağladın canım, ben ise yandım... dünyayı gönlümce olacak sandım. boş yere aldandım boş yere kandım, ah rengi gözümde solan dünya. *** ah yalan dünya yalan dünya yalandan yüzüme gülen dünya, ah yalan dünya yalan dünya yalandan yüzüme gülen dünya. *** ne yemek ne içmek, ne tadım kaldı... garip bülbül gibi feryadım kaldı, alamadım eyvah muradım kaldı, ben gidip ellere kalan dünya. *** ah yalan dünya yalan dünya yaşları gözüme dolan dünya,