Yalan Dünya Ft Selda Bağcan Şarkı Sözleri
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Ece Toprak
Yalan Dünya Ft Selda Bağcan
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hep sen mi ağladın?
hep sen mi yandın?
***
ben de gülemedim yalan dünya da,
sen beni gönlünce mutlu mu sandın?
ömrümü boş yere çalan dünya...
***
ah yalan dünya yalan dünya
yalandan yüzüme gülen dünya,
ah yalan dünya yalan dünya
yalandan yüzüme gülen dünya.
***
sen ağladın canım, ben ise yandım...
dünyayı gönlümce olacak sandım.
boş yere aldandım boş yere kandım,
ah rengi gözümde solan dünya.
***
ah yalan dünya yalan dünya
yalandan yüzüme gülen dünya,
ah yalan dünya yalan dünya
yalandan yüzüme gülen dünya.
***
ne yemek ne içmek, ne tadım kaldı...
garip bülbül gibi feryadım kaldı,
alamadım eyvah muradım kaldı,
ben gidip ellere kalan dünya.
***
ah yalan dünya yalan dünya
yaşları gözüme dolan dünya,