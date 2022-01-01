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01
Allahından Bul Emi
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Söz yazarı:
Naşide Göktürk
Besteci:
Nadişed Göktürk
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02
Korkma
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ece Eylem Üren
Besteci:
Tamer Özkan
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03
Son Bu Gece
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Semanitha
Besteci:
Barış Aryay
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04
Deli Sel
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mete Çelik
Besteci:
Mete Çelik
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05
Aşk Göçmeden
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Tamer Özkan
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