Ed Sheeran

Stop the clocks, it’s amazing You should see the way the light dances off your hair A million colours of hazel, golden, and red Saturday morning is fading The sun’s reflected by the coffee in your hand My eyes are caught in your gaze all over again *** Saatleri durdurun, bu harika Işığın saçlarında nasıl dans ettiğini görmelisin Ela, altın ve kırmızı renklerinin milyonlarca tonu Cumartesi sabahı solup gidiyor Güneş elindeki kahveye yansıyor Gözlerim yeniden senin bakışlarına kayboluyor *** We were love-drunk, waiting on a miracle Tryna find ourselves in the winter snow So alone in love like the world had disappeared Oh, I won’t be silent and I won’t let go I will hold on tighter ’til the afterglow And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears *** Aşk sarhoşuyduk biz, bir mucize bekliyorduk Kendimizi kış karında bulmaya çalışıyorduk Aşkta o kadar yalnızdık ki dünya ortadan kaybolmuş gibiydi Ah, sessiz olmayacağım ve bırakmayacağım Gün batımı sonrası oluşan kızıllığa daha da sıkı tutunacağım Ve karanlık yavaş yavaş ortaya çıkana kadar ışıl ışıl yanacağız *** Oh, I will hold on to the afterglow Oh, I will hold on to the afterglow *** Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım *** The weather outside’s changing The leaves are buried under six inches of white The radio is playing Iron & Wine This is a new dimension This is a level where we’re losing track of time I’m holding nothing against it, except you and I *** Dışardaki hava değişiyor Yapraklar on beş santimlik (6 inç) karın altında gömülü Radyoda Iron & Wine çalıyor Bu yeni bir boyut Bu zaman kavramını yitirdiğimiz bir seviye Buna karşı hiçbir şey yapmıyorum, sen ve ben hariç *** We were love-drunk, waiting on a miracle Tryna find ourselves in the winter snow So alone in love like the world had disappeared Oh, I won’t be silent and I won’t let go I will hold on tighter ’til the afterglow And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears *** Aşk sarhoşuyduk biz, bir mucize bekliyorduk Kendimizi kış karında bulmaya çalışıyorduk Aşkta o kadar yalnızdık ki dünya ortadan kayboldu Ah, sessiz olmayacağım ve bırakmayacağım Gün batımı sonrası oluşan kızıllığa daha da sıkı tutunacağım Ve karanlık yavaş yavaş ortaya çıkana kadar ışıl ışıl yanacağız *** Oh, I will hold on to the afterglow Oh, I will hold on to the afterglow Oh, I will hold on to the afterglow *** Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım