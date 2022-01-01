Ed Sheeran

Afterglow Şarkı Sözleri
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Stop the clocks, it’s amazing
You should see the way the light dances off your hair
A million colours of hazel, golden, and red
Saturday morning is fading
The sun’s reflected by the coffee in your hand
My eyes are caught in your gaze all over again
***
Saatleri durdurun, bu harika
Işığın saçlarında nasıl dans ettiğini görmelisin
Ela, altın ve kırmızı renklerinin milyonlarca tonu
Cumartesi sabahı solup gidiyor
Güneş elindeki kahveye yansıyor
Gözlerim yeniden senin bakışlarına kayboluyor
***
We were love-drunk, waiting on a miracle
Tryna find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won’t be silent and I won’t let go
I will hold on tighter ’til the afterglow
And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears
***
Aşk sarhoşuyduk biz, bir mucize bekliyorduk
Kendimizi kış karında bulmaya çalışıyorduk
Aşkta o kadar yalnızdık ki dünya ortadan kaybolmuş gibiydi
Ah, sessiz olmayacağım ve bırakmayacağım
Gün batımı sonrası oluşan kızıllığa daha da sıkı tutunacağım
Ve karanlık yavaş yavaş ortaya çıkana kadar ışıl ışıl yanacağız
***
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow
***
Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım
Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım
***
The weather outside’s changing
The leaves are buried under six inches of white
The radio is playing Iron & Wine
This is a new dimension
This is a level where we’re losing track of time
I’m holding nothing against it, except you and I
***
Dışardaki hava değişiyor
Yapraklar on beş santimlik (6 inç) karın altında gömülü
Radyoda Iron & Wine çalıyor
Bu yeni bir boyut
Bu zaman kavramını yitirdiğimiz bir seviye
Buna karşı hiçbir şey yapmıyorum, sen ve ben hariç
***
We were love-drunk, waiting on a miracle
Tryna find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won’t be silent and I won’t let go
I will hold on tighter ’til the afterglow
And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears
***
Aşk sarhoşuyduk biz, bir mucize bekliyorduk
Kendimizi kış karında bulmaya çalışıyorduk
Aşkta o kadar yalnızdık ki dünya ortadan kayboldu
Ah, sessiz olmayacağım ve bırakmayacağım
Gün batımı sonrası oluşan kızıllığa daha da sıkı tutunacağım
Ve karanlık yavaş yavaş ortaya çıkana kadar ışıl ışıl yanacağız
***
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow
***
Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım
Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım
Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım
Ah, gün batımı sonrası oluşan kızıllığa tutunacağım