Ed Sheeran

It’s just another night, and I’m staring at the moon (Sadece başka bir gece , ve ben aya bakıyorum) I saw a shooting star and thought of you (Kayan bir yıldız gördüm ve seni düşündüm) I sang a lullaby by the waterside and knew (Bir ninni söyledim sahilde ve biliyordum) If you were here, I’d sing to you (Eğer burada olsaydın , senin için söylerdim) You’re on the other side, as the skyline splits in two (Diğer taraftasın, ufuk çizgisi ikiye bölünüyor gibi) I’m miles away from seeing you (Seni görmekten kilometrelerce uzaktayım) But I can see the stars from America (Ama yıldızları Amerika’dan görüyorum) I wondered, do you see them too? (Merak ediyorum , sende onları görebiliyor musun?) *** So open your eyes and see (Öyleyse gözlerini aç ve bak) The way our horizons meet (Ufuklarımızın birleştiği yola ) And all of the lights will lead (Ve tüm bu ışıklar yol gösterecek ) Into the night with me (Gece benimle birlikte ) And I know these scars will bleed (Ve biliyorum bu yaralar kanayacak) But both of our hearts believe (Ama ikimizin de kalbi inanıyor) All of these stars will guide us home (Tüm bu yıldızlar eve kadar bize eşlik edecek) *** I can hear your heart on the radio beat (Radyoda kalbinin sesini duyabiliyorum) They’re playing “Chasing Cars” and I thought of us (“Chasing Cars ” çalıyorlar ve ben bizi düşündüm) Back to the time you were lying next to me (Zamanın gerisinde yanımda yatıyordun) I looked across and fell in love (Karşıya baktım ve aşık oldum) So I took your hand back through lamp lit streets, I knew (Bu yüzden sokak lambaları boyunca elini tuttum) Everything led back to you (Her şey tekrar sana döndü) So can you see the stars over Amsterdam? (Öyleyse Amsterdam’daki yıldızları görebiliyor musun?) You’re the song my heart is beating to (Sen kalp atışlarımın şarkısısın) *** So open your eyes and see (Öyleyse gözlerini aç ve bak) The way our horizons meet (Ufuklarımızın birleştiği yola) And all of the lights will lead (Ve tüm bu ışıklar yol gösterecek) Into the night with me (Gece benimle birlikte) And I know these scars will bleed (Ve biliyorum bu yaralar kanayacak) But both of our hearts believe (Ama ikimizin de kalbi inanıyor) All of these stars will guide us home (Tüm bu yıldızlar eve kadar bize eşlik edecek) *** And oh, I know (Ve oh , biliyorum) And oh, I know (Ve oh , biliyorum) And oh (Ve oh) I can see the stars (Yıldızları görüyorum) From America (Amerika’dan)