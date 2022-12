Ed Sheeran

I lost my shoes last night, I don’t know where I put my keys I was tired and fell asleep beneath an oak tree I bet my mother’s proud of me from each scar Upon my knuckle and each graze upon my knee, and all I know Is I got a cab and then threw up on his car seat He kicked me out and then I walked in the rain I tell myself in every way I won’t be doing this again And tomorrow’s a brand new day *** Dün gece ayakkabılarımı kaybettim,anahtarlarımı nereye koyduğumu bilmiyorum Yorgundum ve bir meşe ağacının altında uyuyakaldım Eminim ki annem her yara izimle gurur duyuyordur Parmaklarımın üzerindeki ve dizimin üzerindeki her sıyrıkla Ve benim tek bildiğim ise bir taksi çağırmam ve koltuğa kusmam Taksici beni kovdu ve sonra yağmurun altında yürüdüm Her gün kendime bunları tekrarlamayacağımı söylüyorum Ve yarın yeni bir günün başlangıcı *** Someone told me, “Always say what’s on your mind” And I am only being honest with you, I I get lonely and make mistakes from time to time Se enioma enko ye, bibia be ye ye Bibia be ye ye, ye ye, ye ye Bibia be ye ye *** Birisi bana ‘Her zaman aklından geçenleri söyle’ dedi Ve ben sadece sana karşı dürüst oluyorum Yapayalnız kalıyorum ve zaman zaman hatalar yapıyorum Eğer bazı şeyler iyi gitmiyorsa,her şey düzelecek Her şey düzelecek Her şey düzelecek *** I remember less and less and mostly things that I regret In my phone are several texts, from girls I’ve never met And in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams My heart is breaking at the seams and I’m coming apart now Now things are looking up, I’ll find my shoes right next to the oak tree And I’ll get a bus straight into town and spend the afternoon Looking around for the things that I left on the ground And say you’re with me, tomorrow’s a brand new day *** Daha az ve daha az hatırlıyorum en çok da pişmanlık duyduğum şeyleri Telefonumda bir kaç mesaj var hiç tanışmadığım kızlardan gelen Ve kot pantolonumun cebinde ise sadece madeni paralar ve kırık hayaller var Şimdi bazı şeyler düzeliyor,ayakkabılarımı meşe ağacının yanında bulacağım Ve şehre giden bir minibüs durduracağım ve bütün öğlen vaktimi geçireceğim Yerde bıraktığım şeyleri arayarak Ve sen benimle olduğunu söylüyorsun,yarın yeni bir günün başlangıcı *** Someone told me, “Always say what’s on your mind” And I am only being honest with you, I I get lonely and make mistakes from time to time Se enioma enko ye, bibia be ye ye Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) *** Birisi bana ‘Her zaman aklından geçenleri söyle’ dedi Ve ben sadece sana karşı dürüst oluyorum Yapayalnız kalıyorum ve zaman zaman hatalar yapıyorum Eğer bazı şeyler iyi gitmiyorsa,her şey düzelecek Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) **** Someone told me, “Always say what’s on your mind” And I am only being honest with you, I I get lonely and make mistakes from time to time Se enioma enko ye, bibia be ye ye Bibia be ye ye, ye ye, ye ye Bibia be ye ye Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) (bibia be ye ye, ye ye ye ye) Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) Bibia be ye ye Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) Wo nooma (be ye ye) Wo nooma maaaa ye (be ye ye) *** Birisi bana ‘Her zaman aklından geçenleri söyle’ dedi Ve ben sadece sana karşı dürüst oluyorum Yapayalnız kalıyorum ve zaman zaman hatalar yapıyorum Eğer bazı şeyler iyi gitmiyorsa,her şey düzelecek Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek(be ye ye) (bibia be ye ye, ye ye ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye) Her şey düzelecek (be ye ye)