Bibia Be Ye Ye Şarkı Sözleri
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Ed Sheeran
Bibia Be Ye Ye
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I lost my shoes last night, I don’t know where I put my keys
I was tired and fell asleep beneath an oak tree
I bet my mother’s proud of me from each scar
Upon my knuckle and each graze upon my knee, and all I know
Is I got a cab and then threw up on his car seat
He kicked me out and then I walked in the rain
I tell myself in every way I won’t be doing this again
And tomorrow’s a brand new day
***
Dün gece ayakkabılarımı kaybettim,anahtarlarımı nereye koyduğumu bilmiyorum
Yorgundum ve bir meşe ağacının altında uyuyakaldım
Eminim ki annem her yara izimle gurur duyuyordur
Parmaklarımın üzerindeki ve dizimin üzerindeki her sıyrıkla
Ve benim tek bildiğim ise bir taksi çağırmam ve koltuğa kusmam
Taksici beni kovdu ve sonra yağmurun altında yürüdüm
Her gün kendime bunları tekrarlamayacağımı söylüyorum
Ve yarın yeni bir günün başlangıcı
***
Someone told me, “Always say what’s on your mind”
And I am only being honest with you, I
I get lonely and make mistakes from time to time
Se enioma enko ye, bibia be ye ye
Bibia be ye ye, ye ye, ye ye
Bibia be ye ye
***
Birisi bana ‘Her zaman aklından geçenleri söyle’ dedi
Ve ben sadece sana karşı dürüst oluyorum
Yapayalnız kalıyorum ve zaman zaman hatalar yapıyorum
Eğer bazı şeyler iyi gitmiyorsa,her şey düzelecek
Her şey düzelecek
Her şey düzelecek
***
I remember less and less and mostly things that I regret
In my phone are several texts, from girls I’ve never met
And in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams
My heart is breaking at the seams and I’m coming apart now
Now things are looking up, I’ll find my shoes right next to the oak tree
And I’ll get a bus straight into town and spend the afternoon
Looking around for the things that I left on the ground
And say you’re with me, tomorrow’s a brand new day
***
Daha az ve daha az hatırlıyorum en çok da pişmanlık duyduğum şeyleri
Telefonumda bir kaç mesaj var hiç tanışmadığım kızlardan gelen
Ve kot pantolonumun cebinde ise sadece madeni paralar ve kırık hayaller var
Şimdi bazı şeyler düzeliyor,ayakkabılarımı meşe ağacının yanında bulacağım
Ve şehre giden bir minibüs durduracağım ve bütün öğlen vaktimi geçireceğim
Yerde bıraktığım şeyleri arayarak
Ve sen benimle olduğunu söylüyorsun,yarın yeni bir günün başlangıcı
***
Someone told me, “Always say what’s on your mind”
And I am only being honest with you, I
I get lonely and make mistakes from time to time
Se enioma enko ye, bibia be ye ye
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
***
Birisi bana ‘Her zaman aklından geçenleri söyle’ dedi
Ve ben sadece sana karşı dürüst oluyorum
Yapayalnız kalıyorum ve zaman zaman hatalar yapıyorum
Eğer bazı şeyler iyi gitmiyorsa,her şey düzelecek
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
****
Someone told me, “Always say what’s on your mind”
And I am only being honest with you, I
I get lonely and make mistakes from time to time
Se enioma enko ye, bibia be ye ye
Bibia be ye ye, ye ye, ye ye
Bibia be ye ye
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye) (bibia be ye ye, ye ye ye ye)
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
Bibia be ye ye
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
Wo nooma (be ye ye)
Wo nooma maaaa ye (be ye ye)
***
Birisi bana ‘Her zaman aklından geçenleri söyle’ dedi
Ve ben sadece sana karşı dürüst oluyorum
Yapayalnız kalıyorum ve zaman zaman hatalar yapıyorum
Eğer bazı şeyler iyi gitmiyorsa,her şey düzelecek
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek(be ye ye) (bibia be ye ye, ye ye ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)
Her şey düzelecek (be ye ye)