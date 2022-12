Ed Sheeran

When I was six years old I broke my leg I was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down I was younger then, take me back to when I *** Altı yaşındayken bacağımı kırdım Abim ve arkadaşlarından kaçarken Ve dağların çimlerinin güzel parfümünü tattım yuvarlandığımda O zamanlar daha küçüktüm,beni geri götürün *** Found my heart and broke it here Made friends and lost them through the years And I’ve not seen the roaring fields in so long, I know I’ve grown But I can’t wait to go home *** Kalbimi bulup onu kırdığım yere Arkadaşlar edinip onları yıllar boyunca kaybettim Ve uzun süredir hararetli tarlalar görmedim,biliyorum büyüdüm Ama eve dönmek için sabırsızlanıyorum *** I’m on my way Driving at 90 down those country lanes Singing to “Tiny Dancer” And I miss the way you make me feel, and it’s real We watched the sunset over the castle on the hill *** 90’la giderken şu şehirlerin şeritlerinde “Tiny Dancer” söyleyerek Ve bana hissettirdiklerini özledim,ve bu gerçek Tepedeki kalenin üzerinde güneşin batışını izledik *** Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night, I don’t reckon that I did it right But I was younger then, take me back to when *** On beş yaşımda tütün sarıp sigara içiyorum Arka yollara saparak kanunlardan kaçıyorum ve arkadaşlarımla sarhoş oluyorum İlk öpücüğümü bir cuma gecesi aldım,doğru yaptığımı sanmıyorum Ama o zamanlar daha küçüktüm,beni geri götürün *** We found weekend jobs, when we got paid We’d buy cheap spirits and drink them straight Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we’ve grown But I can’t wait to go home *** Haftasonu için işler buluyoruz,paramızı aldığımızda Ucuz viskiler alırdık ve hemen içerdik Ben ve arkadaşlarım uzun zamandır kusmadık,ah nasılda büyümüşüz Ama eve dönmek için sabırsızlanıyorum *** I’m on my way Driving at 90 down those country lanes Singing to “Tiny Dancer” And I miss the way you make me feel, and it’s real We watched the sunset over the castle on the hill Over the castle on the hill Over the castle on the hill *** 90’la giderken şu şehirlerin şeritlerinde “Tiny Dancer” söyleyerek Ve bana hissettirdiklerini özledim,ve bu gerçek Tepedeki kalenin üzerinde güneşin batışını izledik *** One friend left to sell clothes One works down by the coast One had two kids but lives alone One’s brother overdosed One’s already on his second wife One’s just barely getting by But these people raised me And I can’t wait to go home *** Bir arkadaş kıyafet satmayı bıraktı Diğeri sahilde çalışıyor Birinin iki çocuğu var ama yalnız yaşıyor Birinin kardeşi aşırı doz kullandı Biri çoktan ikinci karısıyla Biri arada bir uğruyor Ama bu insanlar beni büyüttü Ve eve dönmek için sabırsızlanıyorum