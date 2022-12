Ed Sheeran

Give me love like her ‘Cause lately I’ve been waking up alone Pain splattered teardrops on my shirt Told you I’d let them go *** Beni onun gibi sev Çünkü son zamanlarda yalnız uyanıp duruyorum Acım gözyaşlarımla gömleğime aktı Onların akmasına izin verdiğimi söylemiştim *** And that I’ll fight my corner Maybe tonight I’ll call ya After my blood turns into alcohol No, I just wanna hold ya *** Ve ben inandıklarımı savunacağım Belki bu gece seni arayacağım Kanım alkole karıştıktan sonra Hayır,sadece sana sarılmak istiyorum *** Give a little time to me, I’ll burn this out We’ll play hide and seek to turn this around All I want is the taste that your lips allow *** Bana biraz zaman tanı,bunu (aşkı) söndüreceğim Geriye döndürmek için saklambaç oynayacağız Tek istediğim dudaklarını tatmak *** Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, give me love *** Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,beni sev *** Give me love like never before ‘Cause lately I’ve been craving more And it’s been a while, but I still feel the same Maybe I should let you go *** Beni daha önce hiç sevmemiş gibi sev Çünkü son zamanlarda bunun hasretini çekiyorum Uzun zaman oldu ama hala aynı hissediyorum Belki de senden vazgeçmeliyim *** You know I’ll fight my corner And that tonight I’ll call ya After my blood is drowning in alcohol No, I just wanna hold ya *** Ve ben inandıklarımı savunacağım Belki bu gece seni arayacağım Kanım alkole karıştıktan sonra Hayır,sadece sana sarılmak istiyorum *** Give a little time to me, I’ll burn this out We’ll play hide and seek to turn this around All I want is the taste that your lips allow Ma-my, my-my-y, oh give me love [Give a little time to me, I’ll burn this out] [We’ll play hide and seek to turn this around All I want is the taste that your lips allow] *** Bana biraz zaman tanı,bunu (aşkı) söndüreceğim Geriye döndürmek için saklambaç oynayacağız Tek istediğim dudaklarını tatmak Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Bana biraz zaman tanı,bunu (aşkı) söndüreceğim Geriye döndürmek için saklambaç oynayacağız Tek istediğim dudaklarını tatmak *** [Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, give me love] *** Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,beni sev *** Love me, love me Love me, give me love Give me love Give me love Love me Give me love *** Sev beni,sev beni Sev beni,beni sev Beni sev Beni sev Sev beni Beni sev *** Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love Ma-my, my-my-y, oh give me love *** Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev Be-benim,benim-benim-m,ah beni sev