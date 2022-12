Ed Sheeran

I found a love for me (Bana göre bir aşk buldum.) Darling, just dive right in and follow my lead (Sevgilim, sadece dal ve öncülüğümü takip et.) Well, I found a girl, beautiful and sweet (Bir kız buldum, güzel ve tatlı.) Oh, I never knew you were the someone waiting for me (Asla benim için bekleyen kişinin sen olacağını bilmezdim.) *** ‘Cause we were just kids when we fell in love (Çünkü aşık olduğumuz zaman, sadece çocuktuk.) Not knowing what it was (Ne olduğunu bilmiyorduk.) I will not give you up this time (Bu sefer senden vazgeçmeyeceğim.) But darling, just kiss me slow, your heart is all I own ( Ama sevgilim, sadece beni yavaşça öp. Kalbin, tüm benliğim.) And in your eyes you’re holding mine (Ve gözlerinde benimkileri göreyim.) *** Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms (Sen kollarımın arasındayken karanlıkta dans ediyoruz.) Barefoot on the grass, we listening to our favorite song (Çimlerde yalınayak, şarkımızı dinliyoruz.) When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath But you heard it, darling, you look perfect tonight (Dağınık göründüğünü söylediğinde, nefesimin altında fısıldadım, ama sen duydun “Bu gece mükemmel görünüyorsun”) *** Well I found a woman, stronger than anyone I know (Bir kadın buldum. Tanıdığım herkesten daha güçlü.) She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home (Düşlerimi paylaşıyor, umarım bir gün onunla evimi paylaşacağım.) I found a love, to carry more than just my secrets Bir aşk buldum. (Sırlarımı taşımaktan daha fazlası için,) To carry love, to carry children of our own (Aşkı taşımak için, kendi çocuklarımızı taşımak için.) *** We are still kids, but we’re so in love. (Biz hala çocuğuz ama bu sefer aşığız.) Fighting against all odds (Her şeye karşı savaşırız.) I know we’ll be alright this time (Biliyorum, bu sefer tamalanacağız.) Darling, just hold my hand (Sevgilim, sadece ellerimi tut.) Be my girl, I’ll be your man (Benim kızım ol, senin erkeğin olacağım.) I see my future in your eyes (Gözlerinde geleceğimi görüyorum.) *** Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms (Sen kollarımın arasındayken karanlıkta dans ediyorum.) Barefoot on the grass, we listening to our favorite song (Çimlerde çıplak ayak, şarkımızı dinliyoruz.) I have faith in what I see. (Gördüğüm şeylere inanıyorum.) Now I know I have met an angel in person (Şimdi biliyorum ki melek gibi bir insana sahibim.) And she looks perfect, I don’t deserve this (Ve mükemmel görünüyor. Bunu hak etmiyorum.)