Ed Sheeran

Loving can hurt, loving can hurt sometimes aşk yakabilir,aşk yakabilir bazen But it’s the only thing that I know ama bildiğim tek şey bu When it gets hard, you know it can get hard sometimes o zor gitmeye başladığı zaman,biliyorsun bazen o zor gidebilir It’s the only thing that makes us feel alive bizim canlı hissetmemizi sağlayan tek şey bu *** We keep this love in a photograph biz bir fotoğrafın içinde bu aşkı tutuyoruz We made these memories for ourselves kendimiz için bu ezberleri yapıyoruz Where our eyes are never closing bizim gözlerimizin olduğu yer asla kapalı olmaz Our hearts were never broken kalplerimiz asla kırılmaz And time’s forever frozen, still ve zaman sonsuza dek durmuş , hala *** So you can keep me bu nedenle sen bizi tutabilirsin Inside the pocket of your ripped jeans yırtık kot cebinin içinde Holding me close until our eyes meet gözlerimiz buluşana kadar beni kapalı tut You won’t ever be alone, wait for me to come home asla yalnız kalmayacaksın,eve gelmemi bekle *** Loving can heal, loving can mend your soul aşk iyileştirebilir,ruhunu onarabilir And it’s the only thing that I know ve bildiğim tek şey bu I swear it will get easier, remember that with every piece of ya yemin ediyorum ki bu daha kolay olacak,senin her parçanı hatırlıyorum And it’s the only thing we take with us when we die ve öldüğümüz zama bizi tutan tek şey bu *** We keep this love in a photograph biz bir fotoğrafın içinde bu aşkı tutuyoruz We made these memories for ourselves kendimiz için bu ezberleri yapıyoruz Where our eyes are never closing bizim gözlerimizin olduğu yer asla kapalı olmaz Our hearts were never broken kalplerimiz asla kırılmaz And time’s forever frozen, still ve zaman sonsuza dek durmuş , hala *** So you can keep me bu nedenle sen bizi tutabilirsin Inside the pocket of your ripped jeans yırtık kot cebinin içinde Holding me close until our eyes meet gözlerimiz buluşana kadar beni kapalı tut You won’t ever be alone asla yalnız kalmayacaksın And if you hurt me ve bana zarar verirsen That’s okay baby, Only words bleed bu iyi bebek , sadece kelimeler kanar Inside these pages you just hold me sadece sayfaların içinde tut beni And I won’t ever let you go ve gitmene izin vermeyeceğim wait for me to come home eve gelmemi bekle wait for me to come home eve gelmemi bekle wait for me to come home eve gelmemi bekle wait for me to come home eve gelmemi bekle *** You can fit me, bana uyabilirsin Inside the necklace you bought when you were sixteen. onaltı yaşındayken aldığın kolyenin içinde Next to your heartbeat where I should be, kalp atışının yanında olmalıyım Keep it deep within your soul. bunu ruhunun derinliklerinde tut And if you hurt me.. ve bana zarar verirsen That’s okay baby, Only words bleed bu iyi bebek , sadece kelimeler kanar Inside these pages you just hold me sadece sayfaların içinde tut beni And I won’t ever let you go ve gitmene izin vermeyeceğim *** When I’m away, I will remember how you kissed me ben uzaktayken , beni nasıl öptüğünü hatırlayacağım Under the lamppost back on Sixth street altıncı sokakta sokak lambasının altında Hearing you whisper through the phone telefondan gelen fısıltıyı duy Wait for me to come home eve gelmemi bekle