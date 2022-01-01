Ed Sheeran

Photograph Şarkı Sözleri
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Loving can hurt, loving can hurt sometimes
aşk yakabilir,aşk yakabilir bazen
But it’s the only thing that I know
ama bildiğim tek şey bu
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
o zor gitmeye başladığı zaman,biliyorsun bazen o zor gidebilir
It’s the only thing that makes us feel alive
bizim canlı hissetmemizi sağlayan tek şey bu
***
We keep this love in a photograph
biz bir fotoğrafın içinde bu aşkı tutuyoruz
We made these memories for ourselves
kendimiz için bu ezberleri yapıyoruz
Where our eyes are never closing
bizim gözlerimizin olduğu yer asla kapalı olmaz
Our hearts were never broken
kalplerimiz asla kırılmaz
And time’s forever frozen, still
ve zaman sonsuza dek durmuş , hala
***
So you can keep me
bu nedenle sen bizi tutabilirsin
Inside the pocket of your ripped jeans
yırtık kot cebinin içinde
Holding me close until our eyes meet
gözlerimiz buluşana kadar beni kapalı tut
You won’t ever be alone, wait for me to come home
asla yalnız kalmayacaksın,eve gelmemi bekle
***
Loving can heal, loving can mend your soul
aşk iyileştirebilir,ruhunu onarabilir
And it’s the only thing that I know
ve bildiğim tek şey bu
I swear it will get easier, remember that with every piece of ya
yemin ediyorum ki bu daha kolay olacak,senin her parçanı hatırlıyorum
And it’s the only thing we take with us when we die
ve öldüğümüz zama bizi tutan tek şey bu
***
We keep this love in a photograph
biz bir fotoğrafın içinde bu aşkı tutuyoruz
We made these memories for ourselves
kendimiz için bu ezberleri yapıyoruz
Where our eyes are never closing
bizim gözlerimizin olduğu yer asla kapalı olmaz
Our hearts were never broken
kalplerimiz asla kırılmaz
And time’s forever frozen, still
ve zaman sonsuza dek durmuş , hala
***
So you can keep me
bu nedenle sen bizi tutabilirsin
Inside the pocket of your ripped jeans
yırtık kot cebinin içinde
Holding me close until our eyes meet
gözlerimiz buluşana kadar beni kapalı tut
You won’t ever be alone
asla yalnız kalmayacaksın
And if you hurt me
ve bana zarar verirsen
That’s okay baby, Only words bleed
bu iyi bebek , sadece kelimeler kanar
Inside these pages you just hold me
sadece sayfaların içinde tut beni
And I won’t ever let you go
ve gitmene izin vermeyeceğim
wait for me to come home
eve gelmemi bekle
wait for me to come home
eve gelmemi bekle
wait for me to come home
eve gelmemi bekle
wait for me to come home
eve gelmemi bekle
***
You can fit me,
bana uyabilirsin
Inside the necklace you bought when you were sixteen.
onaltı yaşındayken aldığın kolyenin içinde
Next to your heartbeat where I should be,
kalp atışının yanında olmalıyım
Keep it deep within your soul.
bunu ruhunun derinliklerinde tut
And if you hurt me..
ve bana zarar verirsen
That’s okay baby, Only words bleed
bu iyi bebek , sadece kelimeler kanar
Inside these pages you just hold me
sadece sayfaların içinde tut beni
And I won’t ever let you go
ve gitmene izin vermeyeceğim
***
When I’m away, I will remember how you kissed me
ben uzaktayken , beni nasıl öptüğünü hatırlayacağım
Under the lamppost back on Sixth street
altıncı sokakta sokak lambasının altında
Hearing you whisper through the phone
telefondan gelen fısıltıyı duy
Wait for me to come home
eve gelmemi bekle