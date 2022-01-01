Thinking Out Loud Şarkı Sözleri
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Ed Sheeran
Thinking Out Loud
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When your legs don’t work like they used to before
Bacakların alıştığın gibi çalışmadığında
And I can’t sweep you off of your feet
Ve ben ayaklarını yerden kesemediğimde
Will your mouth still remember the taste of my love?
Ağzın hala hatırlayacak mı aşkımın tadını?
Will your eyes still smile from your cheeks?
Gözlerin gülümseyecek mi hala yanaklarının kızarışından dolayı?
***
And, darling, I will be loving you ’til we’re 70
Ve sevgilim,biz 70 yaşında olana kadar seveceğim seni
And, baby, my heart could still fall as hard at 23
Ve bebeğim,kalbim hala düşebilir 23 yaşındaki gibi (Hala 23 yaşındaki gibi aşık olabilirim.)
And I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
Ve ben insanların gizemli yollarda nasıl aşık olduğu hakkında düşünüyorum.
Maybe just the touch of a hand
Belki de yalnızca elin dokunuşundandır
Well, me—I fall in love with you every single day
Hoş,ben seninle birlikte her gün tekrar aşık olacağım.
And I just wanna tell you I am
Ve hergün seni sevdiğimi söylemek istiyorum.
***
So honey now
Yani tatlım,şimdi
Take me into your loving arms
Beni sevgi dolu kollarının arasına al
Kiss me under the light of a thousand stars
Beni binlerce yıldızın ışığı altında öp
Place your head on my beating heart
Senin yerin,benim kalbim
I’m thinking out loud
Sesli düşünüyorum
That maybe we found love right where we are
Belkide biz aşkı doğru yerde bulduk
***
When my hair’s all but gone and my memory fades
Ne zaman saçlarım gitse ve hafızam silinse (Ne anlam ifade ettiğini anlayamadım)
And the crowds don’t remember my name
Ve kalabalıklar hatırlamasa adımı
When my hands don’t play the strings the same way
Ne zaman ellerim müzik aletinde aynı şekilde oynamasa
I know you will still love me the same
Ben biliyorum ki sen beni hep aynı şekilde seveceksin.
***
‘Cause honey your soul could never grow old, it’s evergreen
Çünkü tatlım,senin ruhun hiçbir zaman büyümeyecek
And, baby, your smile’s forever in my mind and memory
Ve bebeğim,senin gülümsemen sonsuza kadar benim aklımda ve hatıralarımda
I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
Ve ben insanların gizemli yollarda nasıl aşık olduğu hakkında düşünüyorum.
Maybe it’s all part of a plan
Belki de bu planın parçası
Well, I’ll just keep on making the same mistakesHoş,ben aynı hataları yapmaya devam edeceğim
Hoping that you’ll understand
Umuyorum ki sen bunu anlayacaksın
***
But baby ,now
Fakat bebeğim,şimdi
Take me into your loving arms
Beni sevgi dolu kollarının arasına al
Kiss me under the light of a thousand stars
Beni binlerce yıldızın ışığı altında öp
Place your head on my beating heart
Senin yerin,benim kalbim