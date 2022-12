Ed Sheeran

When your legs don’t work like they used to before Bacakların alıştığın gibi çalışmadığında And I can’t sweep you off of your feet Ve ben ayaklarını yerden kesemediğimde Will your mouth still remember the taste of my love? Ağzın hala hatırlayacak mı aşkımın tadını? Will your eyes still smile from your cheeks? Gözlerin gülümseyecek mi hala yanaklarının kızarışından dolayı? *** And, darling, I will be loving you ’til we’re 70 Ve sevgilim,biz 70 yaşında olana kadar seveceğim seni And, baby, my heart could still fall as hard at 23 Ve bebeğim,kalbim hala düşebilir 23 yaşındaki gibi (Hala 23 yaşındaki gibi aşık olabilirim.) And I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways Ve ben insanların gizemli yollarda nasıl aşık olduğu hakkında düşünüyorum. Maybe just the touch of a hand Belki de yalnızca elin dokunuşundandır Well, me—I fall in love with you every single day Hoş,ben seninle birlikte her gün tekrar aşık olacağım. And I just wanna tell you I am Ve hergün seni sevdiğimi söylemek istiyorum. *** So honey now Yani tatlım,şimdi Take me into your loving arms Beni sevgi dolu kollarının arasına al Kiss me under the light of a thousand stars Beni binlerce yıldızın ışığı altında öp Place your head on my beating heart Senin yerin,benim kalbim I’m thinking out loud Sesli düşünüyorum That maybe we found love right where we are Belkide biz aşkı doğru yerde bulduk *** When my hair’s all but gone and my memory fades Ne zaman saçlarım gitse ve hafızam silinse (Ne anlam ifade ettiğini anlayamadım) And the crowds don’t remember my name Ve kalabalıklar hatırlamasa adımı When my hands don’t play the strings the same way Ne zaman ellerim müzik aletinde aynı şekilde oynamasa I know you will still love me the same Ben biliyorum ki sen beni hep aynı şekilde seveceksin. *** ‘Cause honey your soul could never grow old, it’s evergreen Çünkü tatlım,senin ruhun hiçbir zaman büyümeyecek And, baby, your smile’s forever in my mind and memory Ve bebeğim,senin gülümsemen sonsuza kadar benim aklımda ve hatıralarımda I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways Ve ben insanların gizemli yollarda nasıl aşık olduğu hakkında düşünüyorum. Maybe it’s all part of a plan Belki de bu planın parçası Well, I’ll just keep on making the same mistakesHoş,ben aynı hataları yapmaya devam edeceğim Hoping that you’ll understand Umuyorum ki sen bunu anlayacaksın *** But baby ,now Fakat bebeğim,şimdi Take me into your loving arms Beni sevgi dolu kollarının arasına al Kiss me under the light of a thousand stars Beni binlerce yıldızın ışığı altında öp Place your head on my beating heart Senin yerin,benim kalbim