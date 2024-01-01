Bir Fincan Kahve Sevda Yüklü Şarkılar 1 Şarkı Sözleri
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Eda Baba
Bir Fincan Kahve Sevda Yüklü Şarkılar 1
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Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra
Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra
Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana
Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana
***
Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana
Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
***
Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca
Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca
Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?
Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?
***
Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?
Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?