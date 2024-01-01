Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana *** Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana *** Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? *** Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca? Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca? *** Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? *** Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? *** Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?