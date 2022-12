Ezbere biliyorum seni Her hareketini her mimiğini Kaşını çatışının, küçücük bakışının Ne anlama geldiğini Ezbere biliyorum seni Çocukluktan izlerini Yüzünde benleri, üçgenin köşeleri Kalbinin aynası gözleri Haydi tut ellerimi Kuş kondur parmağıma Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Haydi tut ellerimi Kuş kondur parmağıma Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Ezbere biliyorum seni Her hareketini her mimiğini Kaşını çatışının, küçücük bakışının Ne anlama geldiğini Haydi tut ellerimi Kuş kondur parmağıma Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Haydi tut ellerimi Kuş kondur parmağıma Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana Sıcacık çay koy yar sevgime doy Evim sensin de bana