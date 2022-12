Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile *** Onlar bile Onlar bile Onlar bile