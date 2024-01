Eda Özülkü

Kim bilir kaç günüm kaldı seninle Acısı sevinci ve her şeyiyle Kim bilir daha ne kadar sürecek kim bilir Yetmiyor bu sevgi bir tek an için *** Son defa insafa gel benim için Ne olur erteleme artık beni ne olur *** Bir anlık heves için Bir anlık heyecanla Dokunma ve oynama gururumla *** Oyalama beni veda et artık Baştan çıkarma veda et artık İstersen hakimi ol tatmadığım duyguların Dokunma artık bana