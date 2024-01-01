Al Beni Şarkı Sözleri
Eda Özülkü Al Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü Al Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Al Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gel hadi yine gel yine al aklımı başımdan bu gece
Yok ne diyorum ben bile bile sana bir daha dönemem
Farzet bir daha seni aldım aklıma sana canım diyemem
Utanırım diyemem
Farzet bir daha seni aldım aklıma sana gülüm diyemem
***
Utanırım diyemem
***
Aman bir çaresi yok mu bu aşkın
Hiç dayanamam gidişine
Hele bir kere fırsat olsun sorma sorma hiç
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Ağlasan duymaz soru sorulmaz
Eser gider zalim yıllar
Tövbeler etsen dönüşü olmaz
Yakar gider zalim yıllar
***
Yapma tuzaklar kurma bana
Gücüm yok yalnızlığa
Yapma yasaklar açma başıma
Gücüm yok ayrılığa
***
Ben demedim mi ah demedim mi
Ayrılık ölümden beter kal demedim mi
Gel demedim mi dön demedim mi
Yad ellerde kul olursun anlamadın ki
***
Ağlasan duymaz soru sorulmaz
Eser gider zalim yıllar
Tövbeler etsen dönüşü olmaz
Yakar gider zalim yıllar
***
Yapma tuzaklar kurma bana
Gücüm yok yalnızlığa
Yapma yasaklar açma başıma
Gücüm yok ayrılığa
***
Ben demedim mi ah demedim mi
Ayrılık ölümden beter kal demedim mi
Gel demedim mi dön demedim mi
Yad ellerde kul olursun anlamadın ki
-
Yalan değilim,hazır değilim
Senden sonra olanlara
Razı değilim mecbur değilim
Senden arta kalanlara
Ömür boyu seninleydim
İster bil inanma
Boşver beni
Ah bir utan bana yaklaşma
Yandı gönlüm bir masaldı
Gözümü aldı dumanı sardı
Sevdim eller eller aldı
Bir yalanmış bana külü kaldı(2x)
-
Ne dedim de alındın bilmem
Neden yalan mı söyledim sana
Düşündün mü yeniden neler çektim ben uğrunda
Ah ne yaptım da darıldın
***
neden yalan mı söyledim sana
***
Düşündün mü yeniden neler çektim ben uğrunda
Gel gel aylarıma yıllarıma karşı gel
Biliyorsun kulun olurum artık yorma
***
Sen emrettikten sonra razıyım ben katlanmaya
Ele güne karşı ayıp oluyor gel beni ağlatma
Sen emrettikten sonra razıyım ben katlanmaya
Ele güne karşı ayıp oluyor gel beni ağlatma
-
Dün gece yine son defa
Gidiyorum dedim kendim bile inanmadım
Kaçıyorum yalan ellerinden
Kör olası gözlerden
***
İnan içim yanar inan biliyorum
Kaçıyorum yalan ellerinden
Kör olası gözlerden
İnan içim yanar inan biliyorum
***
Bi seviyorum bi sevmiyorum
Her gün ölüyor ağlıyorum
Yine benden gidiyor giden
Aşka direniyorum
***
Ah yine yine son bahar
Dalıyorum uzak diyarlara sen olmadan
Yaşıyorum hüzün ellerimde
Kör olası gözlerde
***
İnan içim yanar inan biliyorum
Yaşıyorum hüzün ellerimde
Kör olası gözlerde
İnan içim yanar inan biliyorum
***
Bi seviyorum bi sevmiyorum
Her gün ölüyor ağlıyorum
Yine benden gidiyor giden
Aşka direniyorum
-
Ah yar aklını başına al gel
Sevda geçti geçiyor benden
Dönüp bakmazmı hiç kimseler
Konsam ellerine koklamazmı aç gönüller düşsem ellerine
***
Tövbelerin tövbe olsun
Yemin ettiysen son olsun
Ah yar ah yar bak haberin olsun
***
Ah yar aklını başına al gel
Sevda geçti geçiyor benden
Dönüp bakmazmı hiç kimseler
Konsam ellerine koklamazmı aç gönüller düşsem ellerine
***
Tövbelerin tövbe olsun
Yemin ettiysen son olsun
Ah yar ah yar bak haberin olsun
-
Al beni bildik bu yaylalardan
Dokunur içime şu körpenin hali
Al beni bildik bu yaylalardan
Dokunur içime şu körpenin hali
***
Darlanır gülemem kendimi bilemem
Ben köyün delisi ne olacak halim
Darlanır gülemem kendimi bilemem
Ben köyün delisi ne olacak halim
***
Karlı dağdan kopsan gelsen
Kor diye göğsüme basarım seni
Deli rüzgarla yağsan gelsen
Yar diye sineme katarım seni
***
Çal benim yiğidim bu dalgalardan
Nazıma göre şervetle giydir entari
Çal benim yiğidim bu dalgalardan
Nazıma göre şervetle giydir entari
***
Darlanır gülemem kendimi bilemem
Ben köyün delisi ne olacak halim
Darlanır gülemem kendimi bilemem
Ben köyün delisi ne olacak halim
***
Karlı dağdan kopsan gelsen
Kor diye göğsüme basarım seni
Deli rüzgarla yağsan gelsen
Yar diye sineme katarım seni
-
Mahvediyor canımı bu hüzün yanı ahh
Son gelişin bu son ellerime dokun ahh
Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat
Bir bilen olmamış ne kadar zaman var
Kaderine mahkum yanarım kime ne
Ateşine yandığım yanarım sana ne
Kaderine mahkum yanarım kime ne off
Ateşine yandığım yanarım sana ne
Kahroluyor yüreğim bırak öyle gitsin
Kimleri zannediyor yüreğim seni ahh
Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat
Bir bilen olmamış ne kadar zaman var
Kaderine mahkum yanarım kime ne
Ateşine yandığım yanarım sana ne
Kaderine mahkum yanarım kime ne off
Ateşine yandığım yanarım sana ne
Kaderine mahkum yanarım kime ne off
Ateşine yandığım yanarım sana ne
-
Bir körebe oyunundan daha zor
Dokunmadan tanımak
Bense gözüm kapalı hissediyorum sevginin ellerini
Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini
Daha dur
***
Her yeni gün daha çok yakınım sana zorlanıyor yüreğim
Bir denesen ne çıkar ağlamak ne ki
Ben nelere alıştım
Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini
Daha dur
***
Ya sev beni yanımda kal yada git uzaklara
Cezamı bu mecbur muyum yol ver umutlarıma
Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini
Daha dur
***
Bir gülüşün öpüşün al götür hemen yalancılık öğrenir
Dünkü çocuk ne zaman büyüdü deme aşkı görür özenir
Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini
Daha dur
***
Ya sev beni yanımda kal yada git uzaklara
Cezamı bu mecbur muyum yol ver umutlarıma
Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini
Daha dur
Sen daha dur daha dur sen daha dur daha dur
-
Ne ara beni nede sor bundan sonra
Ne beni bul nede yor değmez buna
Acımam sana dönemem sana
***
Seni sevmek zor bundan sonra tanımam git ellerin ol
Acımam sana dönemem sana
Seni sevmek zor bundan sonra tanımam git ellerin ol
***
Aşk bendeyse derdi bende sen mi çektin hani nerede
Ara beni bul bul kolaysa benden sana yok fayda
***
Ne ara beni nede sor bundan sonra
Ne beni bul nede yor değmez buna
Acımam sana dönemem sana
***
Seni sevmek zor bundan sonra tanımam git ellerin ol
Acımam sana dönemem sana
Seni sevmek zor bundan sonra tanımam git ellerin ol
***
Aşk bendeyse derdi bende sen mi çektin hani nerede
Ara beni bul bul kolaysa benden sana yok fayda