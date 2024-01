Eda Özülkü

Cibali karakoluna düştük Ben davacı sen sanık Bir olay mı var diye sorma Geçiyorduk uğradık Neler verdim uğruna Bin bir inat bir surat Tüm bu lüksler bizim Yetmiyor be azizim Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Cibali karakoluna düştük Ben saraylı sen züğürt Kapımda çalıyor zilli davullar Sen peşimde körkütük *** Neler çektim uğruna Bir Allah bir ben tanık Yıllar aylar geçti Bir arpa boyu yol almadık Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler

Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya *** Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda Söz geçmezdi o yıllarda Ne sana ne bana ne kör aşkımıza *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum *** Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya *** Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda Söz geçmezdi o yıllarda Ne sana ne bana ne kör aşkımıza *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yanımda sana nerden vuruldum *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum Uçurdum da uçurdum