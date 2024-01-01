Eda Özülkü

Cibali Karakolu Cibali karakoluna düştük Ben davacı sen sanık Bir olay mı var diye sorma Geçiyorduk uğradık Neler verdim uğruna Bin bir inat bir surat Tüm bu lüksler bizim Yetmiyor be azizim Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Cibali karakoluna düştük Ben saraylı sen züğürt Kapımda çalıyor zilli davullar Sen peşimde körkütük *** Neler çektim uğruna Bir Allah bir ben tanık Yıllar aylar geçti Bir arpa boyu yol almadık Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler Her akşam aynı dertler Bitmeyen şu didişmeler Bana öyle deli gibi bakma Tükendi son çareler

Yandım Felek Mahvoldum beter oldum Ya nazara geldim, ya da göze geldim Büyülendim, boyun eğdim Acı acı üstüne çeke çeke yürüdüm *** Ne naz büründüm nede surat astım Bir yudum aşkına sıfırı tükettim Ne mübarek ne cesaret Kör olası zevkine beni heder ettin Selam sana büyük aşık *** Yandım felek, zalim felek Ah bu ne aşktır neyime gerek Yandım felek, zalim felek Ah neme lazım neyime gerek *** Mahvoldum beter oldum Ya nazara geldim, ya da göze geldim Büyülendim, boyun eğdim Acı acı üstüne çeke çeke yürüdüm *** Ne naz büründüm nede surat astım Bir yudum aşkına sıfırı tükettim Ne mübarek ne cesaret Kör olası zevkine beni heder ettin Selam sana büyük aşık *** Yandım felek, zalim felek Ah bu ne aşktır neyime gerek Yandım felek, zalim felek Ah neme lazım neyime gerek *** Yandım felek, zalim felek Ah bu ne aşktır neyime gerek Yandım felek, zalim felek Ah neme lazım neyime gerek *** Yandım felek, zalim felek Ah bu ne aşktır neyime gerek Yandım felek, zalim felek Ah neme lazım neyime gerek *** Yandım felek, zalim felek Ah bu ne aşktır neyime gerek Yandım felek, zalim felek Ah neme lazım neyime gerek

Uçurdum da Uçurdum Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya *** Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda Söz geçmezdi o yıllarda Ne sana ne bana ne kör aşkımıza *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum *** Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya *** Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda Söz geçmezdi o yıllarda Ne sana ne bana ne kör aşkımıza *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yanımda sana nerden vuruldum *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum Uçurdum da uçurdum

Zor Geceler Bir bahar güneşi alıyor seni benden Hep aynı nağmeler ah çalıyor seni benden İncedir yüreğim benim kırılır eğer yoksan Yine mi efkâr zamanı buna izin veremem *** Ne gönlüm affeder ne senden vazgeçer Ne hayır gelir benden baharda ölürsem Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama *** Eyvah bana yar acılar gözümde yok seneler Ah yüreğim yol vermez çıra gibi yanarım ama Bir bahar güneşi alıyor seni benden Hep aynı nağmeler ah çalıyor seni benden İncedir yüreğim benim kırılır eğer yoksan Yine mi efkâr zamanı buna izin veremem *** Ne gönlüm affeder ne senden vazgeçer Ne hayır gelir benden baharda ölürsem Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama *** Eyvah bana yar acılar gözümde yok seneler Ah yüreğim yol vermez çıra gibi yanarım ama *** Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama *** Eyvah bana yar acılar gözümde yok seneler Ah yüreğim yol vermez çıra gibi yanarım ama *** Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama

Elin Adamı Kader ağlarını ördü gözümün içine baka baka Bilerek aslını ağlar hala gönül sana yanar Sözüm sözlerde kaldı sen nerde Gözüm gözlerde kaldı sen elde Gel ey elin adamı inat etme benim ol Bezdim a canım sebebim kaderim ol Gel ey elin adamı inat etme benim ol Bezdim a canım sebebim kaderim ol Dediler olmaz değişmez sen ona uy Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy Dediler olmaz değişmez sen ona uy Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy Kader ağlarını ördü gözümün içine baka baka Bilerek aslını ağlar hala gönül sana yanar Sözüm sözlerde kaldı sen nerde Gözüm gözlerde kaldı sen elde Gel ey elin adamı inat etme benim ol Bezdim a canım sebebim kaderim ol Gel ey elin adamı inat etme benim ol Bezdim a canım sebebim kaderim ol Dediler olmaz değişmez sen ona uy Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy Dediler olmaz değişmez sen ona uy Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy Gel ey elin adamı inat etme benim ol Bezdim a canım sebebim kaderim ol Gel ey elin adamı inat etme benim ol Bezdim a canım sebebim kaderim ol

Ah Gönlüm Ah Arzular geçer biter sanırdın Sevdikçe büyüdü şımardı arzular Duygular karıştı kördüğüm oldu Çaresiz kaldım tutmadı uykular *** Ben her bahar aşık olmam Seversen kızarır yanaklarım Utanırım nazlanırım Belki de ilk defa hayatımda *** Hadi topla topla bana doğru gel de Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle İlelebet aşkım niyetim böyle Ah gönlüm ah… *** Hadi topla topla bana doğru gel de Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle İlelebet aşkım niyetim böyle Ah gönlüm ah… *** Arzular geçer biter sanırdın Sevdikçe büyüdü şımardı arzular Duygular karıştı kördüğüm oldu Çaresiz kaldım tutmadı uykular *** Ben her bahar aşık olmam Seversen kızarır yanaklarım Utanırım nazlanırım Belki de ilk defa hayatımda *** Hadi topla topla bana doğru gel de Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle İlelebet aşkım niyetim böyle Ah gönlüm ah… *** Hadi topla topla bana doğru gel de Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle İlelebet aşkım niyetim böyle Ah gönlüm ah… *** Hadi topla topla bana doğru gel de Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle İlelebet aşkım niyetim böyle Ah gönlüm ah… *** Hadi topla topla bana doğru gel de Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle İlelebet aşkım niyetim böyle Ah gönlüm ah…

Sözler Yetmez Uçurumların kenarında göz gözeyiz Eriyorken ellerimiz ah Ulu dağların eteğinde savruluruz Olur olmaz ayrılırız ah *** Sözler yetmez Bir teselli ver canım Meyler yetmez Bir defalık gel canım, gel canım ** Sözler yetmez Bir teselli ver canım Meyler yetmez Bir defalık gel canım, gel canım *** Ah bu deli rüya Ah bu ne acı dünya Yokluğun kördüğüm Çözemem asla *** Sözler yetmez Bir teselli ver canım Meyler yetmez Bir defalık gel canım, gel canım *** Ah bu deli rüya Ah bu ne acı dünya Yokluğun kördüğüm Çözemem asla *** Sözler yetmez Bir teselli ver canım Meyler yetmez Bir defalık gel canım, gel canım *** Sözler yetmez Bir teselli ver canım Meyler yetmez Bir defalık gel canım, gel canım

Olduğun Gibi Gel Kar gibi yağsan gecemin üstüne Üşüyen ağlayan çocuk olsam Bir bulut tutup yanıma yollasan Gölgede titreyen bir ben olsam *** Razıyım her şeye fırtınaya kasırgaya Bana açık ol yar gerisinden korkmam off Olduğun gibi gel üzme beni Ben seni bilirim sende beni *** Gel bu son olsun yemin edelim A canım gözümün içi Olduğun gibi gel üzme beni Ben seni bilirim sende beni *** Gel bu son olsun yemin edelim A canım gözümün içi Kapı çalar görünür gece senin yerine Yalnızlık boynumda düğüm olur *** Yaralı yüreğim kime gitsin deva diye Aldanan bir an için ben olurum Razıyım herşeye fırtınaya kasırgaya Bana açık ol yar gerisinden korkmam off *** Olduğun gibi gel üzme beni Ben seni bilirim sende beni Gel bu son olsun yemin edelim A canım gözümün içi

Pervaneyim Sen nerdeysen ben ordayım Çarem yok ki yanındayım Aşkın beni kör eyledi Gözler bağlı ne yapayım Akın beni kör eyledi Gözler bağlı ne yapayım Pervaneyim, pervaneyim Yar yoluna divaneyim Pervaneyim, pervaneyim Gel gör beni ne haldeyim Vazgeçmeye yok zamanım Ömrüm kısa ne yapayım Vazgeçmeye yok zamanım Ömrüm kısa ne yapayım Gün görmedim senden önce Uzaklarda bir noktaydın Çıkmaz yolda buldum seni Yollar bağlı ne yapayım

Ayna Tantanadayız Al delilik etme bir akıl vermiş Allah sana Delilik etme Gariplerin öyküsü bu Dur sen ona uyma Dünya malı senindir deseler inanma Laf bunlar laf Al delilik etme bir akıl vermiş Allah sana Delilik etme Gariplerin öyküsü bu Dur sen ona uyma Dünya malı senindir deseler inanma Laf bunlar laf Aynı tantanadayız hepimiz Hepimiz insan değil miyiz Aynı fabrikadanız e hepimiz Hepimiz kurban değil miyiz Aynı tantanadayız hepimiz Hepimiz insan değil miyiz Aynı fabrikadanız e hepimiz Hepimiz kurban değil miyiz Gel elini uzat helal bir aşk alır bu serveti Anla be çocuğum anla Gariplerin öyküsü bu Dur sen ona uyma Dünya malı senindir deseler inanma Laf bunlar laf Gel elini uzat helal bir aşk alır bu serveti *** Anla be çocuğum anla Gariplerin öyküsü bu Dur sen ona uyma Dünya malı senindir deseler inanma Laf bunlar laf Aynı tantanadayız hepimiz Hepimiz insan değil miyiz Aynı fabrikadanız e hepimiz Hepimiz kurban değil miyiz Aynı tantanadayız hepimiz Hepimiz insan değil miyiz Aynı fabrikadanız e hepimiz Hepimiz kurban değil miyiz Aynı tantanadayız hepimiz Hepimiz insan değil miyiz Aynı fabrikadanız e hepimiz Hepimiz kurban değil miyiz Aynı tantanadayız hepimiz Hepimiz insan değil miyiz Aynı fabrikadanız e hepimiz Hepimiz kurban değil miyiz Aynı tantanadayız