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7/24 Dinle Eda Özülkü

Eda Özülkü

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01

Vara Vara

02

İnce Sızım

03

Paşa Paşa Durma

04

Kısmet Değilmiş

05

Oyalama

... KAPAT
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Albümler

İnce Sızım Eda Özülkü

Al Beni Eda Özülkü

Uçurdum da Uçurdum Eda Özülkü

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