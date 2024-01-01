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7/24 Dinle Uçurdum da Uçurdum

Uçurdum da Uçurdum Şarkı Sözleri

Eda Özülkü Uçurdum da Uçurdum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü Uçurdum da Uçurdum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uçurdum da Uçurdum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eda Özülkü

Eda Özülkü

Uçurdum da Uçurdum

  • Günahlarınla Sevaplarınla

  • Yandım Felek

  • Uçurdum da Uçurdum

  • Zor Geceler

  • Cibali Karakolu

  • Elin Adamı

  • Ah Gönlüm Ah

  • Sözler Yetmez

  • Olduğun Gibi Gel

  • Pervaneyim

  • Ayna Tantanadayız

  • İntro Mix

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