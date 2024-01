Eda Özülkü

Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya *** Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda Söz geçmezdi o yıllarda Ne sana ne bana ne kör aşkımıza *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum *** Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya *** Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda Söz geçmezdi o yıllarda Ne sana ne bana ne kör aşkımıza *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yanımda sana nerden vuruldum *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum *** Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum Uçurdum da uçurdum