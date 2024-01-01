Eda Özülkü

Haberin Olsun Ah yar aklını başına al gel Sevda geçti geçiyor benden Dönüp bakmazmı hiç kimseler Konsam ellerine koklamazmı aç gönüller düşsem ellerine *** Tövbelerin tövbe olsun Yemin ettiysen son olsun Ah yar ah yar bak haberin olsun *** Ah yar aklını başına al gel Sevda geçti geçiyor benden Dönüp bakmazmı hiç kimseler Konsam ellerine koklamazmı aç gönüller düşsem ellerine *** Tövbelerin tövbe olsun Yemin ettiysen son olsun Ah yar ah yar bak haberin olsun

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar

Bak Yeşil Yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine *** İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim...