Mahvediyor canımı bu hüzün yanı ahh Son gelişin bu son ellerime dokun ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kahroluyor yüreğim bırak öyle gitsin Kimleri zannediyor yüreğim seni ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne