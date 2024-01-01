Eda Özülkü

Unutulmaz Şarkı Sözleri
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Kar gibi yağsan gecemin üstüne
Üşüyen ağlayan çocuk olsam
Bir bulut tutup yanıma yollasan
Gölgede titreyen bir ben olsam
***
Razıyım her şeye fırtınaya kasırgaya
Bana açık ol yar gerisinden korkmam off
Olduğun gibi gel üzme beni
Ben seni bilirim sende beni
***
Gel bu son olsun yemin edelim
A canım gözümün içi
Olduğun gibi gel üzme beni
Ben seni bilirim sende beni
***
Gel bu son olsun yemin edelim
A canım gözümün içi
Kapı çalar görünür gece senin yerine
Yalnızlık boynumda düğüm olur
***
Yaralı yüreğim kime gitsin deva diye
Aldanan bir an için ben olurum
Razıyım herşeye fırtınaya kasırgaya
Bana açık ol yar gerisinden korkmam off
***
Olduğun gibi gel üzme beni
Ben seni bilirim sende beni
Gel bu son olsun yemin edelim
A canım gözümün içi
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O an, kulakların çınlasın
Seni buradan, andığımda
Aman, sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
O an, dudakların sızlasın
Başka biri, öptüğünde
Aman, sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur, unutulur?
***
Ne yapalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
N'apalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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