Eda Özülkü

Kar gibi yağsan gecemin üstüne Üşüyen ağlayan çocuk olsam Bir bulut tutup yanıma yollasan Gölgede titreyen bir ben olsam *** Razıyım her şeye fırtınaya kasırgaya Bana açık ol yar gerisinden korkmam off Olduğun gibi gel üzme beni Ben seni bilirim sende beni *** Gel bu son olsun yemin edelim A canım gözümün içi Olduğun gibi gel üzme beni Ben seni bilirim sende beni *** Gel bu son olsun yemin edelim A canım gözümün içi Kapı çalar görünür gece senin yerine Yalnızlık boynumda düğüm olur *** Yaralı yüreğim kime gitsin deva diye Aldanan bir an için ben olurum Razıyım herşeye fırtınaya kasırgaya Bana açık ol yar gerisinden korkmam off *** Olduğun gibi gel üzme beni Ben seni bilirim sende beni Gel bu son olsun yemin edelim A canım gözümün içi