Eda Özülkü

Oyalama Kim bilir kaç günüm kaldı seninle Acısı sevinci ve her şeyiyle Kim bilir daha ne kadar sürecek kim bilir Yetmiyor bu sevgi bir tek an için *** Son defa insafa gel benim için Ne olur erteleme artık beni ne olur *** Bir anlık heves için Bir anlık heyecanla Dokunma ve oynama gururumla *** Oyalama beni veda et artık Baştan çıkarma veda et artık İstersen hakimi ol tatmadığım duyguların Dokunma artık bana

Vara Vara Bir ben bir sen vardın fani dünyada Pembe bulutlarda dolandık durduk Bir gün birden bire aşkım yorulduk Kondun daldan dala sayemde yandık Oysa senden başka, senden başka *** Beni ne doktorlar mühendisler istedi Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti Beni ne doktorlar mühendisler istedi Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti *** Vara vara bir zalime bir çapkına vardım Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım Vara vara bir haine bir huysuza vardım Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım *** Bir ben bir sen vardın fani dünyada Pembe bulutlarda dolandık durduk Bir gün birden bire aşkım yorulduk Kondun daldan dala sayemde yandık *** Oysa senden başka, senden başka Beni ne doktorlar mühendisler istedi Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti Beni ne doktorlar mühendisler istedi Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti *** Vara vara bir zalime bir çapkına vardım Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım Vara vara bir haine bir huysuza vardım Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım *** Vara vara bir zalime bir çapkına vardım Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım Vara vara bir haine bir huysuza vardım Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım

İnce Sızım Bir bahardım şimdi ayaz Feryadımı duy biraz İhtimalim umudum az Bilirim dönmez zor biraz *** Ne verdiysem yanlış aldın Kabullendim alttan aldım Uslanmadım sırılsıklam Ben hep sana hayran kaldım *** İnce sızım, kalp hırsızım Beni benden aldın imkansızım Ağlasam inlesem ne fayda Nasıl olsa ben hep haksızım *** İnce sızım, çok yalnızım Beni benden aldın imkansızım Ağlasam inlesem ne fayda Nasıl olsa ben hep haksızım *** Bir bahardım şimdi ayaz Feryadımı duy biraz İhtimalim umudum az Bilirim dönmez zor biraz *** Ne verdiysem yanlış aldın Kabullendim alttan aldım Uslanmadım sırılsıklam Ben hep sana hayran kaldım *** İnce sızım, kalp hırsızım Beni benden aldın imkansızım Ağlasam inlesem ne fayda Nasıl olsa ben hep haksızım *** İnce sızım, çok yalnızım Beni benden aldın imkansızım Ağlasam inlesem ne fayda Nasıl olsa ben hep haksızım *** İnce sızım, kalp hırsızım Beni benden aldın imkansızım Ağlasam inlesem ne fayda Nasıl olsa ben hep haksızım *** İnce sızım, çok yalnızım Beni benden aldın imkansızım Ağlasam inlesem ne fayda Nasıl olsa ben hep haksızım

Paşa Paşa Durma Ben senin özünü bilirim inan Gözünü seveyim canım beni ağlatma Ben senin aklını okurum inan Gözünü seveyim canım beni saf sanma *** Ne zalim ah ne zorsun Ne de sakin uslu durursun Sen bi sus bana mecbursun Paşa paşa durma sen az değilsin Acımadın beni yedin bitirdin *** Bir eli yağda bir eli balda Yok öyle yağma yok efendim Paşa paşa durma sen az değilsin Acımadın beni yedin bitirdin *** Bir eli yağda bir eli balda Yok öyle yağma yok efendim Ben senin özünü bilirim inan Gözünü seveyim canım beni ağlatma *** Ben senin aklını okurum inan Gözünü seveyim canım beni saf sanma Ne zalim ah ne zorsun Ne de sakin uslu durursun *** Sen bi sus bana mecbursun Paşa paşa durma sen az değilsin Acımadın beni yedin bitirdin Bir eli yağda bir eli balda *** Yok öyle yağma yok efendim Paşa paşa durma sen az değilsin Acımadın beni yedin bitirdin Bir eli yağda bir eli balda *** Yok öyle yağma yok efendim Paşa paa durma sen az değilsin Acımadın beni yedin bitirdin Bir eli yağda bir eli balda *** Yok öyle yağma yok efendim Paşa paşa durma sen az değilsin Acımadın beni yedin bitirdin Bir eli yağda bir eli balda Yok öyle yağma yok efendim

Kısmet Değilmiş Dur hele biraz alışalım ayrılığa Beklet yerime tazeleri Kal daha biraz yaşayalım matemimi Elbet öderim bedelini *** Gel de son bi defa yak bi son sigara Yanıp tükenelim külün ucunda Ah nerelerde savruldun hangi koylarda Ne zaman kayboldun boş sokaklarda *** Neler umdum neler buldum kısmet değilmiş Arım balım sözde vefalım benim değilmiş Yine yandım yine yaralandım hayat oyununda Delikanlım ben öyle sandım adam değilmiş *** Dur hele biraz alışalım ayrılığa Beklet yerime tazeleri Kal daha biraz yaşayalım matemimi Elbet öderim bedelini *** Gel de son bi defa yak bi son sigara Yanıp tükenelim külün ucunda Ah nerelerde savruldun hangi koylarda Ne zaman kayboldun boş sokaklarda *** Neler umdum neler buldum kısmet değilmiş Arım balım sözde vefalım benim değilmiş Yine yandım yine yaralandım hayat oyununda Delikanlım ben öyle sandım adam değilmiş *** Neler umdum neler buldum kısmet değilmiş Arım balım sözde vefalım benim değilmiş Yine yandım yine yaralandım hayat oyununda Delikanlım ben öyle sandım adam değilmiş ** Kısmet değilmiş Kısmet değilmiş

Yakıştıramadım Gecelerden bir gece düştüm bir derde Arandım sokaklarda sevgilim nerde Gecelerden bir gece düştüm bir derde Sonunda buldum seni umulmadık bir yerde Şok geçirdim vallahi gördüğüme inanamadım Başkaydın sen gözümde anlayamadım Yakıştıramadım bunu sana Yakıştıramadım sana dostum Demek ki böyleymiş kader bütün erkekler böyle Yakıştıramadım bunu sana Yakıştıramadım sana dostum Demek ki böyleymiş kader bütün erkekler böyle Gecelerden bir gece düştüm bir derde Arandım sokaklarda sevgilim nerde Gecelerden bir gece düştüm bir derde Sonunda buldum seni umulmadık bir yerde Şok geçirdim vallahi gördüğüme inanamadım

Yolculuk Var Bu ben değilim Ben bırakmazdım yarım Nasıl attım nerde yanlış adım Belki karlı bi fırtınada üşüdüm *** Aşka sarılamadım Belki buldum yalan bahaneler Yeni şeyler yaratamadım Üzülmem artık yeter *** Demek ki böyle kader Yolculuk var, yangınım var Çok sıkıldım az günüm var Geçti yıllar aynı durakta Vakti geldi ayrılık var *** Yolculuk var yangınım var Çok sıkıldım az günüm var Geçti yıllar aynı durakta Vakti geldi ayrılık var *** Bu ben değilim Ben bırakmazdım yarım Nasıl attım nerde yanlış adım Belki karlı bi fırtınada üşüdüm *** Aşka sarılamadım Belki buldum yalan bahaneler Yeni şeyler yaratamadım Üzülmem artık yeter Demek ki böyle kader *** Yolculuk var, yangınım var Çok sıkıldım az günüm var Geçti yıllar aynı durakta Vakti geldi ayrılık var *** Yolculuk var yangınım var Çok sıkıldım az günüm var Geçti yıllar aynı durakta Vakti geldi ayrılık var *** Yolculuk var yangınım var Çok sıkıldım az günüm var Geçti yıllar aynı durakta Vakti geldi ayrılık var *** Yolculuk var yangınım var Çok sıkıldım az günüm var Geçti yıllar aynı durakta Vakti geldi ayrılık var

Sevenler Anlar Yok anlamı zorlamanın Aşk her seferinde azalıyor zaman insafsız Hatırla başladı öylesine Hiç küsmeyecektik asla birbirimize Biliyorum zor benimde fena zararım var İçimde kalan bi şeyler var sevenler anlar Gel bana sor benimde hatalarım var Kendimce yalanlarım var sevenler anlar Yok anlamı www.sendeyim.com zorlamanın Aşk her seferinde azalıyor zaman insafsız Hatırla başladı öylesine Hiç küsmeyecektik asla birbirimize Biliyorum zor benimde fena zararım var İçimde kalan bi şeyler var sevenler anlar Gel bana sor benimde hatalarım var Kendimce yalanlarım var sevenler anlar Biliyorum zor benimde fena zararım var İçimde kalan bi şeyler var sevenler anlar Gel bana sor benimde hatalarım var Kendimce yalanlarım var sevenler anlar

Bırak Beni Kalbim aynı mevzulara takılır sürüklenir Bir yol var ama bildiğim cesaretim az gelir Gidebilsem valizimde pijamam Annemin hatırası kırık aynam Görebilsem yolun sonunda ne var Çekip gitsem hiç korkmadan Bırak beni bırak, yazık bize günah Belki daha doğru beraber...