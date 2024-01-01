×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Şimdi 90'Lar

Şimdi 90'Lar Şarkı Sözleri

Eda Özülkü Şimdi 90'Lar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü Şimdi 90'Lar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi 90'Lar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eda Özülkü

Eda Özülkü

Şimdi 90'Lar

  • Parolayı Söyle

  • Mahmure

  • Abone

  • Affetmedim Kendimi

  • Ah Canım Vah Canım

  • Çık Hayatımdan

  • Ben Böyleyim İşte

  • Tanıma Beni

  • Alladı Pulladı

  • Bi Daha Anlat Annane

  • Gittin Gideli

  • Bensiz Olsun

  • Sen De Başini Alıp Gitme

  • Kaçın Kurası

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı