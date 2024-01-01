Eda Özülkü

Parolayı Söyle Nihayet işte, karşılaştık Paylaşalım senle kozumuzu Yalancı sözlerini süsleme artık Kalmadı zevki bu çocuk oyunun *** İlk günkü gibi değilim artık Çok değiştim tarzım böyle İlk günkü gibi değilim artık Ben değiştim şeklim böyle *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya *** Olmadı baktın çek git yoluna Zorlama vazgeç kendini yorma Pembe gülü kurut aşkımın adına Sakla bu anı tavan arasında *** İlk günkü gibi değilim artık Çok değiştim tarzım böyle İlk günkü gibi değilim artık Ben değiştim şeklim böyle *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya

Mahmure Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure. Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure, Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.