Eda Özülkü

Bir körebe oyunundan daha zor Dokunmadan tanımak Bense gözüm kapalı hissediyorum sevginin ellerini Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Her yeni gün daha çok yakınım sana zorlanıyor yüreğim Bir denesen ne çıkar ağlamak ne ki Ben nelere alıştım Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Ya sev beni yanımda kal yada git uzaklara Cezamı bu mecbur muyum yol ver umutlarıma Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Bir gülüşün öpüşün al götür hemen yalancılık öğrenir Dünkü çocuk ne zaman büyüdü deme aşkı görür özenir Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Ya sev beni yanımda kal yada git uzaklara Cezamı bu mecbur muyum yol ver umutlarıma Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur Sen daha dur daha dur sen daha dur daha dur

Dün gece yine son defa Gidiyorum dedim kendim bile inanmadım Kaçıyorum yalan ellerinden Kör olası gözlerden *** İnan içim yanar inan biliyorum Kaçıyorum yalan ellerinden Kör olası gözlerden İnan içim yanar inan biliyorum *** Bi seviyorum bi sevmiyorum Her gün ölüyor ağlıyorum Yine benden gidiyor giden Aşka direniyorum *** Ah yine yine son bahar Dalıyorum uzak diyarlara sen olmadan Yaşıyorum hüzün ellerimde Kör olası gözlerde *** İnan içim yanar inan biliyorum Yaşıyorum hüzün ellerimde Kör olası gözlerde İnan içim yanar inan biliyorum *** Bi seviyorum bi sevmiyorum Her gün ölüyor ağlıyorum Yine benden gidiyor giden Aşka direniyorum

Mahvediyor canımı bu hüzün yanı ahh Son gelişin bu son ellerime dokun ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kahroluyor yüreğim bırak öyle gitsin Kimleri zannediyor yüreğim seni ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne