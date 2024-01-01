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7/24 Dinle Al Beni

Al Beni Şarkı Sözleri

Eda Özülkü Al Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü Al Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Al Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eda Özülkü

Eda Özülkü

Al Beni

  • Sen Emrettikten Sonra

  • Çaresi Yok

  • Ben Demedim mi

  • Yandı Gönlüm

  • Bi Seviyorum Bi Sevmiyorum

  • Haberin Olsun

  • Al Beni

  • Kaderine Mahkum

  • Sen Daha Dur

  • Aşk Bendeyse

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