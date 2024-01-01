İnce Sızım Şarkı Sözleri
Eda Özülkü İnce Sızım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü İnce Sızım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnce Sızım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yok anlamı zorlamanın
Aşk her seferinde azalıyor zaman insafsız
Hatırla başladı öylesine
Hiç küsmeyecektik asla birbirimize
Biliyorum zor benimde fena zararım var
İçimde kalan bi şeyler var sevenler anlar
Gel bana sor benimde hatalarım var
Kendimce yalanlarım var sevenler anlar
Yok anlamı www.sendeyim.com zorlamanın
Aşk her seferinde azalıyor zaman insafsız
Hatırla başladı öylesine
Hiç küsmeyecektik asla birbirimize
Biliyorum zor benimde fena zararım var
İçimde kalan bi şeyler var sevenler anlar
Gel bana sor benimde hatalarım var
Kendimce yalanlarım var sevenler anlar
Biliyorum zor benimde fena zararım var
İçimde kalan bi şeyler var sevenler anlar
Gel bana sor benimde hatalarım var
Kendimce yalanlarım var sevenler anlar
-
Bir ben bir sen vardın fani dünyada
Pembe bulutlarda dolandık durduk
Bir gün birden bire aşkım yorulduk
Kondun daldan dala sayemde yandık
Oysa senden başka, senden başka
***
Beni ne doktorlar mühendisler istedi
Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti
Beni ne doktorlar mühendisler istedi
Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti
***
Vara vara bir zalime bir çapkına vardım
Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım
Vara vara bir haine bir huysuza vardım
Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım
***
Bir ben bir sen vardın fani dünyada
Pembe bulutlarda dolandık durduk
Bir gün birden bire aşkım yorulduk
Kondun daldan dala sayemde yandık
***
Oysa senden başka, senden başka
Beni ne doktorlar mühendisler istedi
Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti
Beni ne doktorlar mühendisler istedi
Elimden ne saraylar altınlar geldi geçti
***
Vara vara bir zalime bir çapkına vardım
Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım
Vara vara bir haine bir huysuza vardım
Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım
***
Vara vara bir zalime bir çapkına vardım
Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım
Vara vara bir haine bir huysuza vardım
Kendim ettim kendim buldum yandım da yandım
-
Bir bahardım şimdi ayaz
Feryadımı duy biraz
İhtimalim umudum az
Bilirim dönmez zor biraz
***
Ne verdiysem yanlış aldın
Kabullendim alttan aldım
Uslanmadım sırılsıklam
Ben hep sana hayran kaldım
***
İnce sızım, kalp hırsızım
Beni benden aldın imkansızım
Ağlasam inlesem ne fayda
Nasıl olsa ben hep haksızım
***
İnce sızım, çok yalnızım
Beni benden aldın imkansızım
Ağlasam inlesem ne fayda
Nasıl olsa ben hep haksızım
***
Bir bahardım şimdi ayaz
Feryadımı duy biraz
İhtimalim umudum az
Bilirim dönmez zor biraz
***
Ne verdiysem yanlış aldın
Kabullendim alttan aldım
Uslanmadım sırılsıklam
Ben hep sana hayran kaldım
***
İnce sızım, kalp hırsızım
Beni benden aldın imkansızım
Ağlasam inlesem ne fayda
Nasıl olsa ben hep haksızım
***
İnce sızım, çok yalnızım
Beni benden aldın imkansızım
Ağlasam inlesem ne fayda
Nasıl olsa ben hep haksızım
***
İnce sızım, kalp hırsızım
Beni benden aldın imkansızım
Ağlasam inlesem ne fayda
Nasıl olsa ben hep haksızım
***
İnce sızım, çok yalnızım
Beni benden aldın imkansızım
Ağlasam inlesem ne fayda
Nasıl olsa ben hep haksızım
-
Ben senin özünü bilirim inan
Gözünü seveyim canım beni ağlatma
Ben senin aklını okurum inan
Gözünü seveyim canım beni saf sanma
***
Ne zalim ah ne zorsun
Ne de sakin uslu durursun
Sen bi sus bana mecbursun
Paşa paşa durma sen az değilsin
Acımadın beni yedin bitirdin
***
Bir eli yağda bir eli balda
Yok öyle yağma yok efendim
Paşa paşa durma sen az değilsin
Acımadın beni yedin bitirdin
***
Bir eli yağda bir eli balda
Yok öyle yağma yok efendim
Ben senin özünü bilirim inan
Gözünü seveyim canım beni ağlatma
***
Ben senin aklını okurum inan
Gözünü seveyim canım beni saf sanma
Ne zalim ah ne zorsun
Ne de sakin uslu durursun
***
Sen bi sus bana mecbursun
Paşa paşa durma sen az değilsin
Acımadın beni yedin bitirdin
Bir eli yağda bir eli balda
***
Yok öyle yağma yok efendim
Paşa paşa durma sen az değilsin
Acımadın beni yedin bitirdin
Bir eli yağda bir eli balda
***
Yok öyle yağma yok efendim
Paşa paa durma sen az değilsin
Acımadın beni yedin bitirdin
Bir eli yağda bir eli balda
***
Yok öyle yağma yok efendim
Paşa paşa durma sen az değilsin
Acımadın beni yedin bitirdin
Bir eli yağda bir eli balda
Yok öyle yağma yok efendim
-
Dur hele biraz alışalım ayrılığa
Beklet yerime tazeleri
Kal daha biraz yaşayalım matemimi
Elbet öderim bedelini
***
Gel de son bi defa yak bi son sigara
Yanıp tükenelim külün ucunda
Ah nerelerde savruldun hangi koylarda
Ne zaman kayboldun boş sokaklarda
***
Neler umdum neler buldum kısmet değilmiş
Arım balım sözde vefalım benim değilmiş
Yine yandım yine yaralandım hayat oyununda
Delikanlım ben öyle sandım adam değilmiş
***
Dur hele biraz alışalım ayrılığa
Beklet yerime tazeleri
Kal daha biraz yaşayalım matemimi
Elbet öderim bedelini
***
Gel de son bi defa yak bi son sigara
Yanıp tükenelim külün ucunda
Ah nerelerde savruldun hangi koylarda
Ne zaman kayboldun boş sokaklarda
***
Neler umdum neler buldum kısmet değilmiş
Arım balım sözde vefalım benim değilmiş
Yine yandım yine yaralandım hayat oyununda
Delikanlım ben öyle sandım adam değilmiş
***
Neler umdum neler buldum kısmet değilmiş
Arım balım sözde vefalım benim değilmiş
Yine yandım yine yaralandım hayat oyununda
Delikanlım ben öyle sandım adam değilmiş
**
Kısmet değilmiş
Kısmet değilmiş
-
Kim bilir kaç günüm kaldı seninle
Acısı sevinci ve her şeyiyle
Kim bilir daha ne kadar sürecek kim bilir
Yetmiyor bu sevgi bir tek an için
***
Son defa insafa gel benim için
Ne olur erteleme artık beni ne olur
***
Bir anlık heves için
Bir anlık heyecanla
Dokunma ve oynama gururumla
***
Oyalama beni veda et artık
Baştan çıkarma veda et artık
İstersen hakimi ol tatmadığım duyguların
Dokunma artık bana
-
Gecelerden bir gece düştüm bir derde
Arandım sokaklarda sevgilim nerde
Gecelerden bir gece düştüm bir derde
Sonunda buldum seni umulmadık bir yerde
Şok geçirdim vallahi gördüğüme inanamadım
Başkaydın sen gözümde anlayamadım
Yakıştıramadım bunu sana
Yakıştıramadım sana dostum
Demek ki böyleymiş kader bütün erkekler böyle
Yakıştıramadım bunu sana
Yakıştıramadım sana dostum
Demek ki böyleymiş kader bütün erkekler böyle
Gecelerden bir gece düştüm bir derde
Arandım sokaklarda sevgilim nerde
Gecelerden bir gece düştüm bir derde
Sonunda buldum seni umulmadık bir yerde
Şok geçirdim vallahi gördüğüme inanamadım
-
Bu ben değilim
Ben bırakmazdım yarım
Nasıl attım nerde yanlış adım
Belki karlı bi fırtınada üşüdüm
***
Aşka sarılamadım
Belki buldum yalan bahaneler
Yeni şeyler yaratamadım
Üzülmem artık yeter
***
Demek ki böyle kader
Yolculuk var, yangınım var
Çok sıkıldım az günüm var
Geçti yıllar aynı durakta
Vakti geldi ayrılık var
***
Yolculuk var yangınım var
Çok sıkıldım az günüm var
Geçti yıllar aynı durakta
Vakti geldi ayrılık var
***
Bu ben değilim
Ben bırakmazdım yarım
Nasıl attım nerde yanlış adım
Belki karlı bi fırtınada üşüdüm
***
Aşka sarılamadım
Belki buldum yalan bahaneler
Yeni şeyler yaratamadım
Üzülmem artık yeter
Demek ki böyle kader
***
Yolculuk var, yangınım var
Çok sıkıldım az günüm var
Geçti yıllar aynı durakta
Vakti geldi ayrılık var
***
Yolculuk var yangınım var
Çok sıkıldım az günüm var
Geçti yıllar aynı durakta
Vakti geldi ayrılık var
***
Yolculuk var yangınım var
Çok sıkıldım az günüm var
Geçti yıllar aynı durakta
Vakti geldi ayrılık var
***
Yolculuk var yangınım var
Çok sıkıldım az günüm var
Geçti yıllar aynı durakta
Vakti geldi ayrılık var
-
Kalbim aynı mevzulara takılır sürüklenir
Bir yol var ama bildiğim cesaretim az gelir
Gidebilsem valizimde pijamam
Annemin hatırası kırık aynam
Görebilsem yolun sonunda ne var
Çekip gitsem hiç korkmadan
Bırak beni bırak, yazık bize günah
Belki daha doğru beraber...
-
Kaç zamandır unuttu yüzüm gülmeyi
Şansıma kader deyip gülüp geçmeyi
Tadı yok yalnızlığın umutsuz canım
Özledim deliler gibi sevilmeyi
***
Bundan sonra kalbim yirmi dört saat açık
Anladım kedersiz kupkuru yaşanmaz ki
Bundan sonra kalbim savaşmaya müsait
Anladım dalgasız dupduru yaşanmaz ki
***
Aşık oldum ah yeniden hem de hiç düşünmeden
Sonunu boş verdim şimdi vuslat zamanındayım
Aşık oldum ah yeniden hem de hiç düşünmeden
Sonunu boş verdim şimdi vuslat zamanındayım
***
Kaç zamandır unuttu yüzüm gülmeyi
Şansıma kader deyip gülüp geçmeyi
Tadı yok yalnızlığın umutsuz canım
Özledim deliler gibi sevilmeyi
***
Bundan sonra kalbim yirmi dört saat açık
Anladım kedersiz kupkuru yaşanmaz ki
Bundan sonra kalbim savaşmaya müsait
Anladım dalgasız dupduru yaşanmaz ki
***
Aşık oldum ah yeniden hem de hiç düşünmeden
Sonunu boş verdim şimdi vuslat zamanındayım
Aşık oldum ah yeniden hem de hiç düşünmeden
Sonunu boş verdim şimdi vuslat zamanındayım
***
Aşık oldum ah yeniden hem de hiç düşünmeden
Sonunu boş verdim şimdi vuslat zamanındayım
Aşık oldum yeniden hem de hiç düşünmeden
Sonunu boş verdim şimdi vuslat zamanındayım