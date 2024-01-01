Ben Bugün Şarkı Sözleri
Eda Özülkü Ben Bugün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü Ben Bugün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Bugün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
***
Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda
Söz geçmezdi o yıllarda
Ne sana ne bana ne kör aşkımıza
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum
***
Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
***
Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda
Söz geçmezdi o yıllarda
Ne sana ne bana ne kör aşkımıza
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yanımda sana nerden vuruldum
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum
Uçurdum da uçurdum
-
Aynaya baktın senden ötesi yok
Aynayı sev
Radyoda sevdiğin şarkı çalmış
Radyoyu sev
Kalbine baktığın kadın başkasınınmış
İyi mi
Git patlat bu kafayı şimdi
***
Bazen herkesten sıkıldığın oluyordur
Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur
Kavgası tasası savaşı aşkı derdi
Ah be kardeşim başına ne geldi
***
Sonraya kaldın bundan kötüsü yok
Sonrayı sev
Kadrolu çıkarcı senden caymış
Şansını sev
Vurdulu kırdılı kadın kapı duvarmış
İyi mi
Git patlat bu kafayı şimdi
***
Bazen herkesten sıkıldığın oluyordur
Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur
Kavgası tasası aşkı derdi
Ah be kardeşim başına ne geldi
***
Git patlat bu kafayı şimdi
***
Bazen herkesten sıkıldığın oluyordur
Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur
Kavgası tasası savaşı aşkı derdi
Ah be kardeşim başına ne geldi
Başına ne geldi
-
yaşlanmışsın görmeyeli,
şişmanlamışsın, evlendin mi kaç kere?
senden sonrası olmadı, olmadı yok,
özledim yani, aşk budur yan yolu yok (yoook).
***
bir tek sen eksiksin,
işim, gücüm, her şeyim tamam.
bir ev, bir yuva, iki de çocuğa,
yok ben sensiz karışamam.
***
his hala aynı da, yol hala ayrı mı?
güç hala onda mı? aklın mı yoksa aşkın mı?
bir ihtimal kabuğundan kaçıp göçersin,
beklerim orda, aşksa bekleyiş seversin (seversin).
***
bir tek sen eksiksin,
işim, gücüm, her şeyim tamam.
bir ev, bir yuva, iki de çocuğa,
yok ben sensiz karışamam.
***
(yooooook, yooooooook)
***
his hala aynı da, yol hala ayrı mı?
güç hala onda mı, aklın mı yoksa aşkın mı?
***
aşk budur, yan yolu yok..
-
Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin
Benim her yerde elim kolum var
Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum?
***
Tenhalaştı kahvaltılarımız
Bomboş bakıyoruz artık
Bi' bildiğin var da susuyor gibisin
***
Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün
Sen benim ilk aldığım güldün
***
Heyecanını kaybetmişsin
Yok inancını kaybetmişsin
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Heyecanını kaybetmişsin
Yok inancını kaybetmişsin
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin
Benim her yerde elim kolum var
Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum?
***
Tenhalaştı kahvaltılarımız
Bomboş bakıyoruz artık
Bir bildiğin var da susuyor gibisin
***
Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün
Sen benim ilk aldığım güldün
***
Heyecanını kaybetmişsin
Yok inancını kaybetmişsin
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Heyecanını kaybetmişsin
Yok inancını kaybetmişsin
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün
Sen benim ilk aldığım güldün
***
Heyecanını kaybetmişsin
Yok inancını kaybetmişsin
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Heyecanını kaybetmişsin
Yok inancını kaybetmişsin
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
***
Doya doya sarmamışım
Bize çok günah etmişsin
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