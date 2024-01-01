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7/24 Dinle Ben Bugün

Ben Bugün Şarkı Sözleri

Eda Özülkü Ben Bugün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü Ben Bugün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Bugün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eda Özülkü

Eda Özülkü

Ben Bugün

  • Uçurdum da Uçurdum

  • Ah Be Kardeşim

  • Bir Tek Sen Eksiksin

  • Ki Sen

  • Nezaketen

  • Bit Pazarı

  • Nereden Nereye

  • Başka Hayatların Kadını

  • Aşk İstiyoruz

  • İki Kişi

  • Uzaktan Dünyalı

  • Terazi

  • Duyulurum (Bahçe Vers.)

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