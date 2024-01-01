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7/24 Dinle İnce Sızım

İnce Sızım Şarkı Sözleri

Eda Özülkü İnce Sızım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eda Özülkü İnce Sızım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnce Sızım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eda Özülkü

Eda Özülkü

İnce Sızım

  • Yolculuk Var

  • Vara Vara

  • İnce Sızım

  • Paşa Paşa Durma

  • Kısmet Değilmiş

  • Oyalama

  • Yakıştıramadım

  • Sevenler Anlar

  • Bırak Beni

  • Vuslat Zamanı

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