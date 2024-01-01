Eda Özülkü

-
Bir bahar güneşi alıyor seni benden
Hep aynı nağmeler ah çalıyor seni benden
İncedir yüreğim benim kırılır eğer yoksan
Yine mi efkâr zamanı buna izin veremem
***
Ne gönlüm affeder ne senden vazgeçer
Ne hayır gelir benden baharda ölürsem
Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler
Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama
***
Eyvah bana yar acılar gözümde yok seneler
Ah yüreğim yol vermez çıra gibi yanarım ama
Bir bahar güneşi alıyor seni benden
Hep aynı nağmeler ah çalıyor seni benden
İncedir yüreğim benim kırılır eğer yoksan
Yine mi efkâr zamanı buna izin veremem
***
Ne gönlüm affeder ne senden vazgeçer
Ne hayır gelir benden baharda ölürsem
Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler
Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama
***
Eyvah bana yar acılar gözümde yok seneler
Ah yüreğim yol vermez çıra gibi yanarım ama
***
Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler
Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama
***
Eyvah bana yar acılar gözümde yok seneler
Ah yüreğim yol vermez çıra gibi yanarım ama
***
Heyhat bana yar acılar önümde zor geceler
Ah yüreğim elvermez bile, bile yanarım ama
-
Mahvoldum beter oldum
Ya nazara geldim, ya da göze geldim
Büyülendim, boyun eğdim
Acı acı üstüne çeke çeke yürüdüm
***
Ne naz büründüm nede surat astım
Bir yudum aşkına sıfırı tükettim
Ne mübarek ne cesaret
Kör olası zevkine beni heder ettin
Selam sana büyük aşık
***
Yandım felek, zalim felek
Ah bu ne aşktır neyime gerek
Yandım felek, zalim felek
Ah neme lazım neyime gerek
***
Mahvoldum beter oldum
Ya nazara geldim, ya da göze geldim
Büyülendim, boyun eğdim
Acı acı üstüne çeke çeke yürüdüm
***
Ne naz büründüm nede surat astım
Bir yudum aşkına sıfırı tükettim
Ne mübarek ne cesaret
Kör olası zevkine beni heder ettin
Selam sana büyük aşık
***
Yandım felek, zalim felek
Ah bu ne aşktır neyime gerek
Yandım felek, zalim felek
Ah neme lazım neyime gerek
***
Yandım felek, zalim felek
Ah bu ne aşktır neyime gerek
Yandım felek, zalim felek
Ah neme lazım neyime gerek
***
Yandım felek, zalim felek
Ah bu ne aşktır neyime gerek
Yandım felek, zalim felek
Ah neme lazım neyime gerek
***
Yandım felek, zalim felek
Ah bu ne aşktır neyime gerek
Yandım felek, zalim felek
Ah neme lazım neyime gerek
-
Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
Gel yıllardan sonra tut ellerimden tut haydi korkma
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
***
Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda
Söz geçmezdi o yıllarda
Ne sana ne bana ne kör aşkımıza
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum
***
Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
Gel ne olursa olsun ne olduysa gel aşk böyle ya
Dur oyun oynama saklanma dönsün dünya
***
Neler döndü aramızda aşık olduk bir çırpıda
Söz geçmezdi o yıllarda
Ne sana ne bana ne kör aşkımıza
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yanımda sana nerden vuruldum
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum
***
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda daldan elma aşırdım
Uçurdum da uçurdum uçurtmalardan kurtuldum
On üç on dört yaşımda sana nerden vuruldum
Uçurdum da uçurdum
-
Cibali karakoluna düştük
Ben davacı sen sanık
Bir olay mı var diye sorma
Geçiyorduk uğradık
Neler verdim uğruna
Bin bir inat bir surat
Tüm bu lüksler bizim
Yetmiyor be azizim
Her akşam aynı dertler
Bitmeyen şu didişmeler
Bana öyle deli gibi bakma
Tükendi son çareler
Her akşam aynı dertler
Bitmeyen şu didişmeler
Bana öyle deli gibi bakma
Tükendi son çareler
Cibali karakoluna düştük
Ben saraylı sen züğürt
Kapımda çalıyor zilli davullar
Sen peşimde körkütük
***
Neler çektim uğruna
Bir Allah bir ben tanık
Yıllar aylar geçti
Bir arpa boyu yol almadık
Her akşam aynı dertler
Bitmeyen şu didişmeler
Bana öyle deli gibi bakma
Tükendi son çareler
Her akşam aynı dertler
Bitmeyen şu didişmeler
Bana öyle deli gibi bakma
Tükendi son çareler
Her akşam aynı dertler
Bitmeyen şu didişmeler
Bana öyle deli gibi bakma
Tükendi son çareler
-
Kader ağlarını ördü gözümün içine baka baka
Bilerek aslını ağlar hala gönül sana yanar
Sözüm sözlerde kaldı sen nerde
Gözüm gözlerde kaldı sen elde
Gel ey elin adamı inat etme benim ol
Bezdim a canım sebebim kaderim ol
Gel ey elin adamı inat etme benim ol
Bezdim a canım sebebim kaderim ol
Dediler olmaz değişmez sen ona uy
Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy
Dediler olmaz değişmez sen ona uy
Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy
Kader ağlarını ördü gözümün içine baka baka
Bilerek aslını ağlar hala gönül sana yanar
Sözüm sözlerde kaldı sen nerde
Gözüm gözlerde kaldı sen elde
Gel ey elin adamı inat etme benim ol
Bezdim a canım sebebim kaderim ol
Gel ey elin adamı inat etme benim ol
Bezdim a canım sebebim kaderim ol
Dediler olmaz değişmez sen ona uy
Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy
Dediler olmaz değişmez sen ona uy
Dedim el insaf bu Tanrım nedeni huy
Gel ey elin adamı inat etme benim ol
Bezdim a canım sebebim kaderim ol
Gel ey elin adamı inat etme benim ol
Bezdim a canım sebebim kaderim ol
-
Arzular geçer biter sanırdın
Sevdikçe büyüdü şımardı arzular
Duygular karıştı kördüğüm oldu
Çaresiz kaldım tutmadı uykular
***
Ben her bahar aşık olmam
Seversen kızarır yanaklarım
Utanırım nazlanırım
Belki de ilk defa hayatımda
***
Hadi topla topla bana doğru gel de
Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle
İlelebet aşkım niyetim böyle
Ah gönlüm ah…
***
Hadi topla topla bana doğru gel de
Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle
İlelebet aşkım niyetim böyle
Ah gönlüm ah…
***
Arzular geçer biter sanırdın
Sevdikçe büyüdü şımardı arzular
Duygular karıştı kördüğüm oldu
Çaresiz kaldım tutmadı uykular
***
Ben her bahar aşık olmam
Seversen kızarır yanaklarım
Utanırım nazlanırım
Belki de ilk defa hayatımda
***
Hadi topla topla bana doğru gel de
Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle
İlelebet aşkım niyetim böyle
Ah gönlüm ah…
***
Hadi topla topla bana doğru gel de
Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle
İlelebet aşkım niyetim böyle
Ah gönlüm ah…
***
Hadi topla topla bana doğru gel de
Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle
İlelebet aşkım niyetim böyle
Ah gönlüm ah…
***
Hadi topla topla bana doğru gel de
Yüzünü bana çevir, çevir gel öyle
İlelebet aşkım niyetim böyle
Ah gönlüm ah…
-
Uçurumların kenarında göz gözeyiz
Eriyorken ellerimiz ah
Ulu dağların eteğinde savruluruz
Olur olmaz ayrılırız ah
***
Sözler yetmez
Bir teselli ver canım
Meyler yetmez
Bir defalık gel canım, gel canım
**
Sözler yetmez
Bir teselli ver canım
Meyler yetmez
Bir defalık gel canım, gel canım
***
Ah bu deli rüya
Ah bu ne acı dünya
Yokluğun kördüğüm
Çözemem asla
***
Sözler yetmez
Bir teselli ver canım
Meyler yetmez
Bir defalık gel canım, gel canım
***
Ah bu deli rüya
Ah bu ne acı dünya
Yokluğun kördüğüm
Çözemem asla
***
Sözler yetmez
Bir teselli ver canım
Meyler yetmez
Bir defalık gel canım, gel canım
***
Sözler yetmez
Bir teselli ver canım
Meyler yetmez
Bir defalık gel canım, gel canım
-
Kar gibi yağsan gecemin üstüne
Üşüyen ağlayan çocuk olsam
Bir bulut tutup yanıma yollasan
Gölgede titreyen bir ben olsam
***
Razıyım her şeye fırtınaya kasırgaya
Bana açık ol yar gerisinden korkmam off
Olduğun gibi gel üzme beni
Ben seni bilirim sende beni
***
Gel bu son olsun yemin edelim
A canım gözümün içi
Olduğun gibi gel üzme beni
Ben seni bilirim sende beni
***
Gel bu son olsun yemin edelim
A canım gözümün içi
Kapı çalar görünür gece senin yerine
Yalnızlık boynumda düğüm olur
***
Yaralı yüreğim kime gitsin deva diye
Aldanan bir an için ben olurum
Razıyım herşeye fırtınaya kasırgaya
Bana açık ol yar gerisinden korkmam off
***
Olduğun gibi gel üzme beni
Ben seni bilirim sende beni
Gel bu son olsun yemin edelim
A canım gözümün içi
-
Sen nerdeysen ben ordayım
Çarem yok ki yanındayım
Aşkın beni kör eyledi
Gözler bağlı ne yapayım
Akın beni kör eyledi
Gözler bağlı ne yapayım
Pervaneyim, pervaneyim
Yar yoluna divaneyim
Pervaneyim, pervaneyim
Gel gör beni ne haldeyim
Vazgeçmeye yok zamanım
Ömrüm kısa ne yapayım
Vazgeçmeye yok zamanım
Ömrüm kısa ne yapayım
Gün görmedim senden önce
Uzaklarda bir noktaydın
Çıkmaz yolda buldum seni
Yollar bağlı ne yapayım
-
Al delilik etme bir akıl vermiş Allah sana
Delilik etme
Gariplerin öyküsü bu
Dur sen ona uyma
Dünya malı senindir deseler inanma
Laf bunlar laf
Al delilik etme bir akıl vermiş Allah sana
Delilik etme
Gariplerin öyküsü bu
Dur sen ona uyma
Dünya malı senindir deseler inanma
Laf bunlar laf
Aynı tantanadayız hepimiz
Hepimiz insan değil miyiz
Aynı fabrikadanız e hepimiz
Hepimiz kurban değil miyiz
Aynı tantanadayız hepimiz
Hepimiz insan değil miyiz
Aynı fabrikadanız e hepimiz
Hepimiz kurban değil miyiz
Gel elini uzat helal bir aşk alır bu serveti
Anla be çocuğum anla
Gariplerin öyküsü bu
Dur sen ona uyma
Dünya malı senindir deseler inanma
Laf bunlar laf
Gel elini uzat helal bir aşk alır bu serveti
***
Anla be çocuğum anla
Gariplerin öyküsü bu
Dur sen ona uyma
Dünya malı senindir deseler inanma
Laf bunlar laf
Aynı tantanadayız hepimiz
Hepimiz insan değil miyiz
Aynı fabrikadanız e hepimiz
Hepimiz kurban değil miyiz
Aynı tantanadayız hepimiz
Hepimiz insan değil miyiz
Aynı fabrikadanız e hepimiz
Hepimiz kurban değil miyiz
Aynı tantanadayız hepimiz
Hepimiz insan değil miyiz
Aynı fabrikadanız e hepimiz
Hepimiz kurban değil miyiz
Aynı tantanadayız hepimiz
Hepimiz insan değil miyiz
Aynı fabrikadanız e hepimiz
Hepimiz kurban değil miyiz
Aynı tantanadayız
-
Günahlarınla sevaplarınla
Hadi güle güle sana
Yerinde olsam hiç aramazdım
Hiç denemezdim bir daha
***
Yan kör olası hasretimle
Dertlerinle yan bu gece
Kal deli gibi senelerce
Sen ecelle kal delice
***
Bu ceza layık sana
Sen gibi görmez aşıklara
Katlanırım acılara
Son arzum bu dünya da
-