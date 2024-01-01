Sevda bir çukur düşen bilir, Biz çok gördük öldüm diyenleri. *** Bize dediler giden gelir, Ben gömdüm elimle nedenleri. *** Benden başka biri var, Biliyorum hayallerim kadar al götür. İçtiğim sigarada bile sen varken yazıyorum sana. *** Avare, avare, avare. Mutluluk karanlıkta işaret. Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe, Avare, avaren divane. *** Avare, avare. Mutluluk karanlıkta işaret. Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe, Avare, avaren divane. *** Benden başka biri var, Biliyorum hayallerim kadar al götür. İçtiğim sigarada bile sen varken yazıyorum sana. *** Avare, avare, avare. Mutluluk karanlıkta işaret. Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe, Avare, avaren divane. *** Avare, avare. Mutluluk karanlıkta işaret. Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe, Avare, avaren divane.