Avare Şarkı Sözleri
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Sevda bir çukur düşen bilir,
Biz çok gördük öldüm diyenleri.
***
Bize dediler giden gelir,
Ben gömdüm elimle nedenleri.
***
Benden başka biri var,
Biliyorum hayallerim kadar al götür.
İçtiğim sigarada bile sen varken yazıyorum sana.
***
Avare, avare, avare.
Mutluluk karanlıkta işaret.
Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe,
Avare, avaren divane.
***
Avare, avare.
Mutluluk karanlıkta işaret.
Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe,
Avare, avaren divane.
***
Benden başka biri var,
Biliyorum hayallerim kadar al götür.
İçtiğim sigarada bile sen varken yazıyorum sana.
***
Avare, avare, avare.
Mutluluk karanlıkta işaret.
Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe,
Avare, avaren divane.
***
Avare, avare.
Mutluluk karanlıkta işaret.
Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe,
Avare, avaren divane.